台麥當勞薯條盒有貼紙？網民諗唔明有乜用　得知答案驚呼長知識

不論大人或小孩，許多人都喜歡到麥當勞用餐，而漢堡、薯條通常是必點產品。有台灣網友到當地麥當勞買了兩盒薯條，發現盒子上多了一張LOGO的貼紙，他不了解這有什麼用意，於是拍下照片上網詢問大家，而貼文也引來不少內行網友解釋原因。



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原PO昨天（27日）在Threads發文表示，日前到麥當勞買了兩盒大薯，意外發現盒子上各貼了一張LOGO的貼紙，他不知道這代表什麼意思，因此想問大家看法，「有人知道，為什麼大薯的包裝，要多貼一張LOGO貼紙嗎？」

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貼文一出，不少人留言幫忙解答：

「走鹽」

「特製薯」

「特製，走鹽或是現炸」

「走鹽的意思，因為麥當勞的鹽真的鹹」

「那個是走鹽記號」

「特製走鹽，怕拿錯」

「長知識了」

「我今天的走鹽就有貼」

「你把我上禮拜外帶回家吃，想問的問題問出答案了」



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還有內行人解釋說：

「只要是客製化都會貼貼紙喔！漢堡醬多之類的也會貼喔，希望有為你解惑」

「那個是客製貼紙，有貼的表示那份餐點是客製化，不只是薯條，漢堡也會貼」

「特製會貼標籤貼，其他產品也是一樣」



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