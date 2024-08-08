食麥當勞薯條1舉動「讓日本人看呆」　網民點頭：這樣吃30年了

每個地方的民情、文化各有不同，一些我們習以為常的小事，在外國人眼中可能很驚訝。



旅居台灣的日本網紅「日本人的歐吉桑」表示，看到台灣人到快餐店吃薯條的時候，會把茄汁擠在托盤紙上，讓他看傻了眼。

「日本人的歐吉桑」在臉書PO出一張照片，他說在快餐店（麥當勞）裡用餐時，第一次看到台灣人把茄汁擠在托盤紙上的行為讓他衝擊很大。（Facebook@日本人的歐吉桑）

在留言區裡貼出另一張圖，只見茄汁是用類似甜酸醬的小盒子裝起來的，不像台灣是小包裝的。（Facebook@日本人的歐吉桑）

「日本人的歐吉桑」在臉書PO出一張照片，他說在快餐店（麥當勞）裡用餐時，第一次看到台灣人把茄汁擠在托盤紙上的行為讓他衝擊很大，還說這樣的吃法應該會令很多日本人驚訝吧。

對於常在麥當勞看到這樣吃法的人，他也納悶地說：「這是不是台灣人的正常吃法？」

「日本人的歐吉桑」在留言區裡貼出另一張圖，只見茄汁是用類似甜酸醬的小盒子裝起來的，不像台灣是小包裝的，他說日本的茄汁是盒裝的，而且要跟店員說才會提供。

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不少人坦言很多人都會這樣做：

「台灣人是這樣吃沒錯，至少30年前就是如此」

「是，但不健康喔」

「這樣吃30幾年了」

「學生時期的我是這樣吃，後來就不這樣吃了」

「應該是多數人吧」

「小時候都這樣吃，以前比較沒這觀念，後來就不用茄汁了」

「偶爾會耶，因為沒有小碟子可以放茄汁」

「以前比較常看到有人這樣做，現在比較少，但沒有完全絕跡」



還有網友分享自己的吃法：

「不沾醬直接吃，茄汁帶回家番茄炒蛋」

「從小到大都是這樣吃的，後來才改成擠在漢堡的紙盒裡」

「個人都是直接擠在薯條上」

「有附餐巾紙，直接擠在餐巾紙上」

「薯條紙袋撕開，茄汁擠在袋底的地方」

「我不沾醬，都點不加鹽的薯條，插進玉米濃湯裡面吃」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】