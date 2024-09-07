洗衣球｜滾筒洗衣機能用洗衣球嗎？網民提出問題關鍵　齊齊長知識

隨著市面上洗衣產品日益增多，越來越多人選擇拋棄傳統洗衣粉和洗衣精，轉而使用洗衣球。相比過去需要加入各種洗劑、斟酌用量的洗衣流程，洗衣球因為自身體積小、使用方便、不需計算用量等優點，逐漸成為消費者心中的寵兒。



但你知道洗衣球適合哪種洗衣機、怎樣洗衣才能越洗越乾淨嗎？《網路溫度計DailyView》帶您一文了解。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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滾筒洗衣機能用洗衣球嗎？網建議：加長洗衣流程

近期在社交平台Threads上，有網友以「你們知道滾筒洗衣機不能用洗衣球嗎？」為題，說明自家在檢修洗衣機時被技師提醒滾筒洗衣機不適合使用洗衣球這類產品，建議使用品牌專用洗衣紙。由於洗衣球膜衣遇水溶解的性質，洗衣槽內的衣服一多或是膜衣溶解不完全，洗劑就容易殘留在衣物及洗衣夾層中。



貼文曝光後引起網友熱烈回應，紛紛表示洗衣球泡沫多、需要大量的水沖洗，所以更適合直立式洗衣機，「因為用洗衣球泡沫很多的關係，有幾次沒有沖洗乾淨」、「據說洗衣球是設計給直立式洗衣機用的，畢竟直立式洗衣機需要使用比較多水量清洗衣物，但滾筒不需要這麼多水，洗衣球用在滾筒反而會因為量太多，導致洗不乾淨，較容易殘留」。

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還有網友點出問題關鍵「洗劑量減半」，說明直立、滾筒的設計不同，洗劑放多容易殘留，因此會加強洗清，「客服人員有跟我說過，LG用洗衣球的話，至少要清洗4次才會乾淨（選大型衣物）， 一般洗衣服用一般洗衣精，只需要非常少量就可以了」、「我都把洗劑跟柔軟精劑量減少，其實洗一次衣服不需要過多的劑量都能洗的乾淨」。



衣服越洗越臭？只要改善「這2點」還你香香衣

想要將衣物洗得乾淨，除了依照洗衣機型選擇合適的洗劑外，還要記得定期清理洗衣槽！《網路溫度計DailyView》2024年曾撰寫過「租屋小白必修課：清潔洗衣機並不難！三大好物助力衣服越洗越乾淨」文章，點出生活中不太會照顧到的洗衣夾層其實超容易藏污納垢，長期下來可能導致衣服越洗越髒。以下整理網路熱門洗衣技巧，只要掌握洗劑使用方法、定時清潔洗衣槽，就可以讓你輕鬆告別流汗發臭、發黃的衣服！

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1、過碳酸鈉

過碳酸鈉（Sodium Percarbonate）又稱固體雙氧水，溶於水時會分解成碳酸鈉和過氧化氫，可以有效地分解頑垢、陳年髒污，跟小蘇打粉的功效類似，但多了殺菌、漂白作用，加入洗衣流程可以有效去除衣物上的黃漬和髒污，還能順便清節洗衣槽。



夏天汗多，容易吃進去衣服裡，建議在清洗之前先用過碳酸鈉泡一晚，大略清洗一遍後，再丟機洗；也可以將過碳酸鈉用水融化成漿狀，塗抹在局部污漬上，靜置一段時間後搓洗即可。

2、酵素洗衣精

有些衣服因為材質的關係，容易吸附汗的蛋白質讓衣物發臭，因此汗量大的人推薦用含有蛋白質分解酵素的洗衣精，同樣可以先浸泡一晚，讓酵素充分分解蛋白質後，再丟入洗衣機清洗。



除了上述2個洗劑之外，網友還指出洗衣槽發霉、衣服放置太久才曬、曬衣環境不通風等，都是造成衣物發臭的主因。建議大家每次洗完衣服之後，要快點將衣服拿出去曬、不要曬得太密集，洗衣槽也需要即時擦乾、維持通風，才不易滋生細菌、產生異味。

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