你真係識用洗衣液嗎？一個壞習慣恐致洗衣機發霉　專家教咁樣解決

天氣越來越炎熱，衣服常常有汗味、黃漬，不少人則認為，洗衣服時多加點洗衣液有助於衣服清潔，但太多的洗劑恐引起皮膚不適，甚至連洗衣機都有可能因此發霉，洗過的衣服恐再度把細菌穿上身！



洗衣液倒越多，衣服反而越洗越髒

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486先生在團購網上分享，由於夏天的衣服容易有汗臭味，不少人倒洗衣液時會想說倒多一點，認為這樣衣服能洗得比較乾淨，但這樣可能適得其反！不僅可能造成皮膚不適，還有可能讓洗衣機發臭、發霉，這樣衣服反而洗不乾淨！



486先生說明，由於現在的洗衣液大多是濃縮洗衣液，有時候覺得多加一點其實就過量了，洗衣液如果殘留在衣服上，透過和肌膚的摩擦就會產生不舒服的反應，尤其小朋友皮膚敏感，狀況可能越明顯。

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洗衣液除了殘留在衣服上，更可能殘留在洗衣機內，因為高溫和濕氣導致發霉，機器變髒衣服就更洗不乾淨！486先生指出，如果想要多加洗衣液，就要手動調整「清水」洗滌行程，時間或次數要加長，或是用納米氣泡產生器來用，這個裝在進水管接頭處，利用納米微泡提高衣物的清潔力、也能一起清潔筒槽避免細菌滋生。



486先生同時提醒，如果家中是使用滾筒洗衣機，常常有人反應用久後筒槽會有臭味，最大的原因就是洗衣液加太多，這種洗衣機通常用量是直立式的三分之一，用久了殘留反而發臭！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗衣精倒越多，衣服反而越洗越髒！1使用習慣讓洗衣機長滿黴菌，家電達人曝1妙招解決】