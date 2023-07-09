洗衫｜底褲暗藏超級細菌！醫生教正確清洗5步驟　最耐半年須換新

內褲是每天最貼近我們的私密衣物，研究發現，內褲可能發揮傳播感染的作用，而透過正確的清洗方式，能減少交叉污染和感染傳播的風險，台灣重症醫生指出，內褲最長應半年換一次，若是太久沒換恐怕會有四種疾病找上門。



台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在臉書分享，內褲可能藏有各種微生物，近年科學文獻中發表了一些內褲在傳染病傳播中所扮演的角色，以及內褲對人類健康的潛在影響。

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2020年在《醫院感染期刊》上發表一項研究，探討住院病人內褲上的細菌和真菌的存在情況。研究人員發現，大量病人的內褲含藏著有害細菌的污染，包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和肺炎克雷伯氏菌。這項研究強調了在醫療設施中，適當的洗衣程序，對降低交叉污染和感染傳播風險的重要性。

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另一項2019年發表在《應用微生物學雜誌》上的研究，探討健康者所穿的內褲中，其超級抗藥性細菌的流行情況。研究人員發現，這些超級抗藥性的細菌包括金黃色葡萄球菌（MRSA）和腸球菌（VRE）。該研究強調內褲在超級抗藥性細菌的傳播中，可能發揮作用，而在該領域需要進一步研究。

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黃軒強調，正確洗內褲是保持衛生的重要步驟。以下是如何正確洗內褲的指引：

一、內褲和內衣分開洗，以免交叉感染細菌。

二、使用冷水清洗內褲，浸泡於洗滌水中約5～10分鐘即可。

三、以輕柔的方式搓洗內褲。

四、用清水將內褲洗滌劑清洗乾淨，再用脫水或乾毛巾將多餘水分除去，最後晾乾。

五、如果使用洗衣機洗內褲，要定期清洗洗衣機以維持乾淨，可以使用洗衣機的自動清潔程序或浸泡消毒的方式。



另外， 2021年發表在《臨床微生物學雜誌》上的一項新研究，旨在評估不同的洗滌方法對內褲細菌量的影響。研究人員發現，與用冷水（20°C）洗滌或不使用洗滌劑相比，「用熱水（60°C）洗滌內褲並使用洗衣粉」能顯著減少細菌數量。該研究強調了使用正確的洗滌方法，來減少內褲的細菌量．並防止感染傳播。

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