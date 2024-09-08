T恤衣領洗到鬆曬點解決？跟足4步驟拯救荷葉邊　一盆水加一物搞掂

買了一件心愛的T恤，結果穿久了領口鬆掉、變成荷葉邊，只能當睡衣怎麼辦？一名在台灣的日本人妻就實測日本專家教學的方法，竟然神奇恢復跟新的一樣！方法很簡單，只要準備一盆水和熨斗就可以！



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T恤領口鬆掉怎麼辦？

台灣的日本人妻MOMO曾拍攝影片，表示曾看到一名日本專家在節目上分享怎麼把變成荷葉邊的T恤恢復原狀的方法，方法如下：

1.準備一個臉盆，裝滿水和冰塊。將衣領折成一折一折的波浪狀，捏在一起後泡入冰水，這步驟是要讓衣服的纖維緊縮。



2.將衣服拿出來後，用雙口將領口的水分壓乾，不要用扭的。



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3.將衣服放在桌上，用手指頭上下移動推平領口。



4.用熨斗將領口燙平，燙至7、8分乾後繼續放在桌上晾乾即可。



MOMO實測後，發現這個方法真的可以有效拯救T恤的荷葉邊，而她也分享，其實T恤領口會鬆掉其實跟晾衣的方式有很大的關係，正確的曬衣方式應該要將曬衣架從衣服底部放進、從領口穿出來才正確！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：T恤領口鬆掉怎麼辦？專家教學4招拯救荷葉邊，整件跟新的一樣】