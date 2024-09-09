免費蘋果批！台麥當勞原來有「隱藏福利」網民靠一關鍵拎盡著數

買東西時總是希望會拿到額外的優惠，有一名台灣女網民到麥當勞買套餐，竟然收到店員給的蘋果批，讓她相當驚喜，卻也納悶什麼情況之下，麥當勞會多給餐點？貼文一出，有過來人就解釋通常是餐點做錯或出餐太慢，才有可能獲得補償。



這名女網民在Threads發文表示，早前到麥當勞買套餐，店員竟然多給了她一個蘋果批，讓原PO相當驚訝。她說店員有告知原因，但因為太小聲所以沒有聽到，因此想問大家，「麥當勞會在什麼情況送蘋果批？」

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不少人透露若餐點做錯或者出餐太慢，才有可能會送一些餐點當作補償：

「做錯、等太久，反正有多什麼東西就隨便送一個補償」

「我之前有遇過，只是是送飲料，因為要等比較久送到」

「上次歡樂送太慢，他們多送20塊麥樂雞」

「上次我是餐點等太久送的」

「上次是因為我的單被漏掉，可是我不敢吃蘋果批…啊啊啊啊」。



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還有網民說：

「是不是超過（蘋果批）上面時間嗎？」

「蘋果批盒子上（有孔的那一邊）會有到期時間，規定是起鍋90分鐘，下次妳可以注意看」。



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