麥當勞冷知識｜麥當勞叔叔非首個吉祥物　漸消失與暴力事件有關？

說到麥當勞（McDonald's），不少人都會聯想起「麥當勞小丑叔叔」Ronald McDonald。它於1963年首次亮相，後來成為麥當勞品牌的象徵和核心角色。



Ronald McDonald通常穿著紅黃色的服裝，戴著紅色假髮，面帶誇張的笑容，在很多人眼裡它是一個友好和快樂的形象，許多連鎖分店外都會看到「麥當勞小丑叔叔」的身影。但不知道從什麼時候開始，Ronald McDonald已經逐漸消失在店面裡，沒想到背後原因竟是與恐怖命案有關？

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據《Ladbible》報導指出，Ronald McDonald消失的原因與當年風靡全球的連環殺手「小丑狂潮」有關。2016年8月，電影《自殺突擊隊》（Suicide Squad）上映後，國外瞬間引起了一發不可收拾的模仿趨勢，人們戴著小丑面具進行暴力行為，起初是為即將上映的恐怖電影進行宣傳，但很快事情愈來愈失控。

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那一年在佛羅里達州，一個家庭被20名戴小丑面具的人襲擊，這是在英國、美國、澳大利亞和加拿大等國家發生的眾多相似事件之一。從此，公眾對小丑的形象開始產生厭惡和不安，麥當勞當時見狀也發佈了一份聲明，其中寫道：

麥當勞和當地市場的特許經營商意識到目前社區中出現小丑的氣氛，因此暫時對Ronald McDonald參與社區活動持謹慎態度。

不知不覺，Ronald McDonald也漸漸消失在大眾面前。

Ronald McDonald通常穿著紅黃色的服裝，戴著紅色假髮，面帶誇張的笑容，在很多人眼裡它是一個友好和快樂的形象。（資料圖片／梁碧玲攝）

美樂士多照相館保留其中一個舊麥當勞叔叔真人比例肖像。（FB@美樂士多）

其實Ronald McDonald不是第一個被人遺忘的麥當勞吉祥物。在它出現之前，是一個名叫Speedee，戴著廚師帽的快樂廚師。據瞭解，Speedee的設計當時象徵著麥當勞的快速服務和美味食品，他手持一個標誌性的漢堡，並且經常帶著一個表明快速服務的時鐘。但Speedee的「壽命」很短，因為人們後來經常將它與另一家藥品公司的吉祥物混淆了，隨後Speedee被移除，才由Ronald McDonald取代。

Speedee的設計當時象徵著麥當勞的快速服務和美味食品，他手持一個標誌性的漢堡，並且經常帶著一個表明快速服務的時鐘。（日本麥當勞官網圖片）

【本文獲「Goody25」授權轉載。】