小肥仔苦練五年成健美冠軍「陳屍家中」年僅19歲　真正死因曝光

巴西健美運動員帕夫拉克（Matheus Pavlak）為了克服肥胖，14歲開始鍛鍊身材，短短5年內出現驚人轉變，成功拿下比賽冠軍，前途一片光明，日前卻被發現陳屍家中，終年僅19歲。



根據《鏡報》，帕夫拉克來自巴西南部聖塔卡塔林那州，經常征戰各種健美比賽，去年還在家鄉布盧梅瑙（Blumenau）一場U23競賽中拿下冠軍，獲得布盧梅瑙先生頭銜，今年5月在其他地區賽事分別獲得第4及第6名，1日下午卻被發現在家中死於心臟驟停。

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他的第一任教練切加蒂（Lucas Chegatti）發文悲痛表示，「今天是悲傷的一天，失去一個偉大的朋友。一個出色的男孩離開了我們，這是場令我們震驚不已的悲劇。身為一名受人尊敬的運動員，他擁有輝煌未來。上帝有他的計畫，但這很難理解，我無法用言語說明我的心情有多沉重。」

切加蒂透露，帕夫拉克決定開始健身是為了克服幼時的體重問題：

因為肥胖問題，他約在2019年開始加倍努力訓練，2022年開始以冠軍為目標。

帕夫拉克過去也曾在IG分享體態的驚人變化，可見他在短短幾年內從小胖弟搖身成為訓練有素的運動員，還曾發文寫下：

「不論你的夢想多麼困難都沒關係，如果你真的想要，就會讓它成真」

「我就做到了」。



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有網友質疑，帕夫拉克驟逝可能與同化類固醇有關，「才19歲的人不可能有這麼清晰的肌肉」；但也有網友為他抱不平：

他已經無法為自己辯護了，怎麼能夠玷汙有關他的記憶？留惡評的網友小心了，會有報應了。

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