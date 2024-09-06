真．裸體展覽！法國博物館要求「遊客全裸參觀」　最多只能穿雙鞋

很多展覽都對服裝有要求，沒想到前一陣法國一家博物館（Mucem）的要求竟然是……不准穿衣服。



第一次聽到這麼離譜的情況，但對於觀看「自然主義」的展覽來說，這似乎也挺合理的，畢竟這是一種倡導裸體的生活方式。

法國馬賽的歐洲和地中海文明博物館Mucem定期舉辦「自然主義者的天堂」活動，要求遊客全裸參觀展覽。（YouTube@RFI English）

法國馬賽的歐洲和地中海文明博物館Mucem定期舉辦「自然主義者的天堂」活動，要求遊客全裸參觀展覽。（YouTube@RFI English）

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搞出這個活動的是位於法國馬賽的歐洲和地中海文明博物館（Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée），也就是Mucem。

活動名為「自然主義者的天堂」（Paradis naturistes），內容還挺豐富，據說展出了600件藝術品，包括雕塑、繪畫、電影，海量照片等等，可以讓訪客觀察自然主義的發展。

這種活動說是以後每個月都有一次，遊客需要穿鞋，因為場館內是木地板，害怕大家的腳受傷。

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對於這種服裝要求，博物館方面認為這很合理的，同時表示如果你在裡面穿戴整齊地參觀幾個小時，反而會感覺有點奇怪。

當然，從現場看並非強制要求大家必須全部脫光，身披圍巾、輕紗什麼的也無所謂。甚至還有人在這裡慶祝自己的生日，畢竟不是總有機會能光著膀子在博物館溜達。

門票也不貴，只要12美元（約93港元）。

說起來，雖然我能接受去澡堂子洗澡，但光著屁股和一大群人去博物館鑑賞藝術品，目前我還是做不到的，怕凍感冒。

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