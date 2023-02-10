日本妹拍片冇人睇決定盡地一煲「全裸上陣」 新點擊率曝光超悲劇
撰文：聯合新聞網
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要吸引觀眾的眼球，「賣肉」一定有用嗎？
近日一名日本音樂YouTuber因「全裸吉他練習」影片引發關注，但悲劇的是，網友關注她的原因並不是影片讓觀眾眼睛大吃冰淇淋，而是即使她「脫了」，影片點閱率還是不見起色。
全裸都冇人睇慘到嘔 網民超直白：樣太醜（點擊放大瀏覽）：
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日本網友就毒舌評論她顏值太低：「不是脫了就會紅。」
日本音樂YouTuber小栗由加在去年（2022年）3月開始經營自己的頻道，時常分享自己練習彈吉他的影片，不過他的影片似乎不太熱門，觀看次數大多僅2、300次。
不知道是不是為了提高關注度，小栗由加在去年9月起推出「全裸吉他練習」影片，除了幾部觀看次數破萬、零星破千之外，其它影片的點閱數大多只有百位數。
1月底，她又重新「把衣服穿上」，觀看次數依舊沒有太大起色。
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消息被分享到日本網路論壇、台灣PTT，網友毒舌評論道問題在「臉」，並表示真的不是脫光就會紅：「好殘念的臉」、「顏值很重要」、「和我想的不一樣」、「為什麼不把臉遮起來」、「對環境有害，檢舉」、「遮成這樣有穿沒穿有差嗎」、「不是脫了就會紅」、「如果真的想看全裸的話，我會去看AV」。
針對「顏值」問題，不少網友建議，小栗由加底子不差，可以從改變妝髮造型做起，也有人表示，若打從一開始就全裸不露臉會更好，觀看次數可能萬次起跳：「把臉遮起來比較好，有時候不露臉反而會激發觀眾的好奇心，增加曝光度」、「吉他的位置應該要巧妙的露出乳溝才有效果」、「預覽圖看起來沒看點」。
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