女同事「如同赤裸上班」被怨影響工作　網民：別破壞其他同事福利

上班要穿什麼服裝，也是一門學問，若是穿著太清涼，恐怕會讓同事分心！對此，就有一名男網友發文表示，由於公司女同事的穿著太養眼，讓他忍不住直呼「真的很影響我工作」，掀起大批網友熱烈討論。



該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見一名正妹坐在辦公室座位上，仔細一看，她將長髮分成兩束往前撥，大方露出香肩，就連白皙美背也相當吸睛，乍看之下還以為沒穿衣服，讓原PO開玩笑表示「女同事真的很影響我工作……怎樣提醒她？」

抬頭一看還以為女同事裸體上班 點擊放大瀏覽：

照片曝光後，立刻掀起暴動，網友紛紛留言「每天去上班的動力啊」、「好纖細的背影」、「肩膀好美噢！你可以叫一下她嗎？好想看正面」、「我怎麼覺得像假人」、「只有我在找能反射的東西嗎」、「冷氣開到最冷……她自然就會穿上衣服了」。

還有網友笑說，「你要坐對面的怎麼辦」、「對面那個比較難工作」、「你應該是要羨慕坐在她前面的同事吧」、「你不要破壞對面男同事的福利」、「對面的男同事本來去年提離職，一直撐到現在」。

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