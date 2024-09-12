性感女Coser東京鐵塔「6秒出水片」喪吸1700萬觀看：橡膠裝不吸汗

要扮的傳神也付出很多代價！



日本著名的正妹coserぐりこ，前凸後翹的身材可cos的角色種類多樣，近日她扮成經典卡通《新世紀福音戰士》中的女角「明日香」，在豔陽下竟然「濕」的不像話。

ぐりこ是日本美女coser，以穿着緊身衣或橡膠裝為特色。（IG@glico_happy）

ぐりこ是日本美女coser，以穿着緊身衣或橡膠裝為特色。（IG@glico_happy）

點圖放大看看倒出的汗水量有多誇張及更多ぐりこ的照片：

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她選在東京鐵塔下cosplay，拍出來的照片氣勢十足，看來沒有白去。

她也在自己的X上po出一段影片，是在拍了1小時後，休息空檔時把身穿的橡膠裝卸下散熱。

但炎熱的天氣加上不透氣的衣物早就讓她的汗水蓄積超多，才剛把右腳的鞋子脫掉時，汗水除了狂噴，也像泉水般流出鞋子。

影片不過短短6秒，但卻已經有超過1700萬觀看次數。

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她對此害羞表示當下：

還被其他國家的遊客目擊，超糗，後來在脫掉左腳的鞋子以後，又重演了一次同樣的狀況，主因是因為橡膠裝不吸汗，天氣又很熱會這樣。

ぐりこ也提醒其他coser在拍攝時也要注意補充水分，跟適度的休息，而濕成這樣也讓ぐりこ的鐵粉們相當心疼，紛紛留言要她好好保重身體。

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