靈媒聲稱其四大預言已成真　指Apple Vision Pro讓人進入不同維度

又有預言家出來印證自己的推測！一名巴西靈媒聲稱他過去的4個預言已經在今年成真，儘管也有些說法沒有實現，但他仍不斷堅持自己的準確度非常高，並祭出其他預言來等待時間的印證。



根據《DailyStar》報導。這名被稱為「現世Nostradamus」的預言家Athos Salomé，在受訪時表示自己並非追求「不必要的個人讚譽」，而是想要公眾知道他的預測成真。他也表示有注意到，很多人包括」時光旅人或靈媒等「抄襲了他的預言，他們還自稱是這些預測的原創者。

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他表示，自己去年底曾經預測一顆小行星將會在2024年撞擊地球，但並未實現：「很不幸的，很多人嘲笑，並懷疑這個預言。」而在7月28日，他再次在Instagram發佈關於這顆小行星的影片，並預測NASA將會在9月發佈公告，確認這顆小行星將會在11月與地球撞擊的路線。



結果美國NASA也已經證實，根據其「近地天體觀測計畫」，一直在監測的一顆名為「混沌之神」（God of Chaos）的小行星，將會在9月15日在距離地球62萬英里之處擦肩而過。Athos因此表示：「我的預測並非只是巧合而已，而是確確實實的成真了。」

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#預測三戰近在眉睫

另外，Athos去年也曾經預測「第三次世界大戰」並非遙不可及，而是非常緊迫的現實，當時他警告，這件事不會在烏克蘭或是加沙發生，而是在南中國海，事發原因是通過「一些意外事件」或「災難性的網路攻擊」而引發。



「這些『預測』在2024年變得非常真實，區域性的緊張關係反映了我的預言，並揭示了領土問題是世界大戰發生的主因。」他表示，中國隨著加大軍事建設的力度，加上美國和盟友在太平洋地區展現軍事力量，情況會變得越來越動盪，相當接近「災難性戰爭」的邊緣。

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#聲稱摩羯颱風印證其預言

另一方面，他也預測了有關自然災害的預言—具破壞性的颱風，他去年表示，因為惡劣的天氣影響，受災最嚴重的地區包括菲律賓、越南和中國一些地區。「2024年9月，颱風摩羯影響了世界這些地區並帶來巨大損失，並印證了我的預測。」



「颱風速度超過時速93英里，並造成毀滅性洪水和山體滑坡，造成大量人員傷亡，我說過，這些事情只會發生更多，更糟糕，從今年觀測到的自然災害來看，我是對的。」

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#新一輪太空競賽引發國際緊張局勢

他也預測，有一顆蘊含「豐富資源」的小行星的到來，將會引發一場新的太空競賽，他表示可以想像到中國、俄羅斯和美國等超級大國，為了開發「宇宙資源」展開激烈競爭，可能進一步加劇國際緊張局勢。



「在2024年9月，一顆直徑1公尺左右的小行星在菲律賓上空大氣層劃過後解體，讓所有人震驚，儘管沒有構成威脅，但人們對於「太空物體」的關注，反映了我對於太空探索和競爭新時代的預測。」他也表示，有關宇宙探索的競賽，很容易演變成地緣性政治競爭舞臺。

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#Apple Vision Pro讓用戶進入不同維度？

今年2月，Athos曾經表示，除了增強顯示和虛擬實景App的運用之外，新的Apple Vision Pro能夠讓用戶進入「不同的維度」。



「這不僅僅是個預測，隨著Hauntify（一個能夠讓用戶在鬼怪世界探索的App）的出現，這個虛擬實景App能讓用戶隨著恐懼感，體驗到超自然的世界。」無論如何，這名靈媒的預言也如同其他預言者的一樣模糊不定，你認為成真的可能性有多少呢？

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