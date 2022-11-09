挪威公主愛上「薩滿」 放棄銜頭改當靈媒：我能與天使對話
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
挪威王室今（8日）宣布，國王哈拉爾五世（Harald V）的長女瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise），為了專注與未婚夫韋瑞特（Durek Verrett）的「另類療法」事業，已卸下王室職責，不再代表王室執行公務。
根據《BBC》報道，露易絲公主現年51歲，先前有過一段婚姻，並育有3個孩子。早在2002年時，露易絲公主就聲稱自己能「與天使對話」，選擇從事靈媒工作，因此失去尊貴的「公主殿下」（Her Royal Highness）頭銜，也已在2019年同意不會在自己的商業活動中使用公主頭銜。
點擊放大瀏覽露易絲公主與未婚夫韋瑞特的照片：
+16
今年6月露易絲公主與韋瑞特訂婚，在挪威掀起軒然大波。韋瑞特是一名非裔美國男子，還自稱是第6代「薩滿」（shaman），在荷里活是一名受歡迎的精神治療師，甚至還在網站中販售一款名為「靈魂優化器」（Spirit Optimizer）的飾品，宣稱這個幫助他克服新冠病毒。
儘管挪威王室普遍受到人民歡迎，但根據一份今年9月所做的民調，17%的挪威人對於王室的觀感變差，幾乎所有人的理由都與瑪莎露易絲和韋瑞特有關。
露易絲公主的女兒們：
+11
挪威王室表示，「公主正卸下王室的角色，不再代表王室執行公務」，並聲明瑪莎露易絲卸下王室職責，是為了要劃出一道分界線，將挪威王室與商業活動更清楚區分。不過為了符合國王的願望，公主將保留她的頭銜。
挪威王室還說，若瑪莎露易絲與韋瑞特結婚，韋瑞特會成為王室成員，但不會有王室頭銜，也不具有王室代表的身份。
現實版Elsa與Anna？穿ZARA的西班牙「貼地公主」姊妹花荷蘭「大碼公主」兼未來女王因身形惹議 靠一破天荒舉動贏盡民心杜拜「走佬公主」被生父追捕 曾遭禁錮達3年 姐姐命運更慘3位仙氣公主入讀 奇幻的英國名校 差點成《哈利波特》取景地Vera Wang「零P圖」靚相令人驚嘆 回顧婚紗女王之路全因一個意外娶日本公主能賺多少錢？日媒替真子未婚夫小室圭計數 百姓拒埋單
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】