挪威公主愛上「薩滿」　放棄銜頭改當靈媒：我能與天使對話

挪威王室今（8日）宣布，國王哈拉爾五世（Harald V）的長女瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise），為了專注與未婚夫韋瑞特（Durek Verrett）的「另類療法」事業，已卸下王室職責，不再代表王室執行公務。



根據《BBC》報道，露易絲公主現年51歲，先前有過一段婚姻，並育有3個孩子。早在2002年時，露易絲公主就聲稱自己能「與天使對話」，選擇從事靈媒工作，因此失去尊貴的「公主殿下」（Her Royal Highness）頭銜，也已在2019年同意不會在自己的商業活動中使用公主頭銜。

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今年6月露易絲公主與韋瑞特訂婚，在挪威掀起軒然大波。韋瑞特是一名非裔美國男子，還自稱是第6代「薩滿」（shaman），在荷里活是一名受歡迎的精神治療師，甚至還在網站中販售一款名為「靈魂優化器」（Spirit Optimizer）的飾品，宣稱這個幫助他克服新冠病毒。

儘管挪威王室普遍受到人民歡迎，但根據一份今年9月所做的民調，17%的挪威人對於王室的觀感變差，幾乎所有人的理由都與瑪莎露易絲和韋瑞特有關。

露易絲公主的女兒們：

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挪威王室表示，「公主正卸下王室的角色，不再代表王室執行公務」，並聲明瑪莎露易絲卸下王室職責，是為了要劃出一道分界線，將挪威王室與商業活動更清楚區分。不過為了符合國王的願望，公主將保留她的頭銜。

挪威王室還說，若瑪莎露易絲與韋瑞特結婚，韋瑞特會成為王室成員，但不會有王室頭銜，也不具有王室代表的身份。

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