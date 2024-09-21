移民台灣｜台網民力數住台北缺點 天氣以外最大問題竟是「人」？
撰文：聯合新聞網
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台北是台灣的首都，也是全台第一個直轄市。對此，一名台灣網民指出，台北的大眾運輸發達、就業機會多、藝文娛樂活動多、行人相對友善，那住台北到底有什麼缺點？貼文一出後，引起廣大網民熱議。
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這名台灣網民在PTT以「認真問，住台北的缺點是什麼？」為題，指出住在台北市的優點包括大眾運輸發達、就業機會多、藝文娛樂活動多、行人相對友善等，但他也認為，能夠住在台北市，代表經濟能力有一定水準，物價、房價不能算是缺點，好奇發問：
住台北有什麼缺點呢？
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貼文一出後，多數網民都表示：
「人太多」
「缺點就人太多阿，過年的台北是最舒服的」
「人太多，走路不舒服」
「都市就規模經濟，相對有效率，但人多吵臭」
「每天捷運擠成那樣，就是很多上班族的經驗」
「擁擠吧，有時候會煩躁」。
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此外，也有不少網民點出「天氣」也是一大缺點，指出：
「冬天濕冷，夏天悶熱」
「天氣悶濕又熱，超級不舒服」
「天氣爛，不是熱爆就是冷爆」
「夏天尤其令人煩躁」
「又濕又熱」。
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