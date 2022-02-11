服務精神不適用？日本人狂數地獄外賣員日常　Pizza自己先食一半

外送平台app興起，讓許多人不用出門，也能夠享用到美味的餐點。



不過，隨著使用者的增加，相關的糾紛也變得越來越多。最近日本媒體，就報道了幾則關於外送平台相關的爭議。

顧客不再是神 遲大到仲要鬧個客 自己食咗半個Pizza（點圖放大閱讀）▼▼▼

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根據日本媒體「女性自身」報道，最常產生糾紛的部分，在於送來的食物狀態出問題。例如有人就碰上「叫了湯類的食物，但是袋子全部都灑出來了，根本不能吃……打給客服也沒人處理」、或者「明明叫了沾麵，但來的東西卻沒有麵。跟店家確認過後取消了付款」。也有人表示「不知道是不是開自己車在送，食物全部都沾滿了煙味，吃起來覺得很噁心」、「雖然叫了壽司，但來的時候已經混成一團，完全沒有壽司的樣子」。

另外，能否準時送達，也成了另一個問題。有人就碰到「外送員說他迷路了，比預定時間晚了一小時半才抵達，食物都冷掉了」、「遲到了30分鐘以上，而且都不回應」、「打過來說找不到我家在哪，最後只能約在附近去拿，還罵我說『下次把地點標清楚一些！』」。而最令人頭痛的，就是碰上素質不佳的外送員。例如「叫了Pizza結果送來的已經被吃掉一半了，懶得爭最後還是收下」、「擅自打開壽司盒進行排列，結果就沒有收」、「在我們面前一邊打給店家罵說零錢數不對，一邊不肯找零，要我們付剛好的錢」、「點餐後等了半天都沒收到，一看app才發現顯示已經送到了，東西就放在門外，但是完全沒有按門鈴之類的通知，發現時都冷掉了」。

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