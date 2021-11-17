馬來西亞5人騎馬到麥當勞Drive-thru買外賣　兩個原因引起爭議

快餐店提供得來速（Drive-thru）服務讓民眾免下車就能買到想吃的美食，一般人幾乎都是開車或駕駛電單車去購買，不過馬來西亞一間麥當勞近日出現一組「騎馬大隊」來買得來速，罕見畫面曝光後掀起網友關注，其中也出現不少反彈聲浪，尤其是馬兒在路邊留下的「便便」讓網民氣炸了。



馬來西亞賽城一間馬術俱樂部近日在Facebook貼出他們騎馬上街的照片，貼文寫道「開車買得來速太普通了，只有賽城才看得到有人騎馬點餐」。

畫面中可見，5人各騎一匹馬，緩緩騎進當地的麥當勞得來速點餐，店員看見這稀奇景色，也開心地親自送上餐點讓他們帶走。

遺下大小便 無戴口罩與店員接觸惹反彈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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貼文曝光後，迅速引起當地網友關注，網民看到這奇景都感到十分新鮮，但也掀起不少反彈聲浪，有人質疑騎士們貪圖方便，不在意街道衛生，讓馬兒隨地大小便，且5名騎士都沒有戴口罩，就和店員近距離接觸，可能違反防疫規定等多項疑慮。

對此，馬術俱樂部澄清，成員騎馬時有車隊跟在後方，確保成員與用路人安全，也同時清理路上的糞便，且根據當地規定，騎馬屬於激烈運動，因此成員無須戴口罩，而成員身上都隨身備有口罩，下馬後也都有依規定戴上。

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