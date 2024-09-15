香港美誠月餅｜註冊地址實為秘書公司　與逾40間公司共用

自稱香港品牌的「美誠月餅」，在網上銷售「高端」月餅，但近日在內地受到質疑，有內地傳媒報道指美誠月餅隸屬「香港美誠食品集團」，在香港卻買不到。《香港01》根據查冊資料，找到「香港美誠」位於灣仔的註冊地址，惟發現在網上，至少40間公司使用同一地址。



《香港01》記者到訪該地址，發現門牌為秘書公司「世僑商務(香港)有限公司」，該公司又曾成為多間其他公司商標註冊的送達地址。



自稱香港品牌的「美誠月餅」，在網上銷售「高端」月餅，內地傳媒報道在香港卻買不到。

深陷輿論風波的三隻羊集團旗下各大主播近期均在售一款名為「美誠」的月餅。（影片截圖）

香港美誠於2019年註冊 唯一股東曾任四公司董事

內媒《新黃河》報道，指美誠月餅的品牌運營方為廣州市美誠食品有限公司，該公司隸屬香港美誠食品集團有限公司，於2019年4月成立，已在內地申請註冊「美誠生活」、「美誠月餅」等商標。

據公司註冊處資料，香港美誠食品集團於2019年4月15日註冊，已申請註冊多個「香港美誠月餅」、「MEISUN FINE CAKE 香港美誠餅藝」的商標。該公司唯一股東為李水清（LI, SHUIQING），報住廣州，是四間公司的董事，但除香港美誠外，其餘三間已經解散。

位於廣州花都區獅嶺鎮的廣州市美誠食品科技有限公司是美誠月餅的生產廠商。（《澎湃新聞》）

面對洶湧的罵聲，主播關閉了評論功能。（《新黃河》）

香港美誠註冊地址為公司秘書地址

「香港美誠食品集團」公司地址為灣仔道165-171號樂基中心15樓1512室。但《香港01》記者到訪上址，發現門牌為「世僑商務(香港)有限公司」。「世僑商務」於今年4月15日起，成為「香港美誠」的公司秘書，而「香港美誠」的註冊地址，亦於同日轉為「世僑商務」的同一地址。

另外，據商標註冊處資料，「世僑商務」曾在去年及今年，多次成為其他公司商標註冊的送達地址。

至少40間公司報稱地址與香港美誠相同

另外，在網上搜尋「世僑商務」的地址，發現至少40間公司的地址相同，多間公司自稱可提供公司註冊服務，另有27間為通訊事務管理局辦公室的無線電商（放寬限制）持牌商。

花都區市場監管局：加緊加快推進核查有否「虛假宣傳」

《廣州日報》今日報道，花都區市場監管局對廣州市美誠食品有限公司進行了核查。該局表示，針對公眾關注的「是否在香港註冊」、「是否屬於香港品牌」等問題，美誠提供了香港美誠食品集團有限公司在香港註冊的商事登記資料，出具了香港美誠食品集團有限公司在香港注冊「MEISUN」、「美誠」、「香港美誠月餅」商標的相關證明，同時也提供了該企業與香港美誠食品集團有限公司之間的商標使用授權等文件。

花都區市場監管局表示，針對是否涉及「虛假宣傳」問題，因涉及面較廣，涉事企業和帶貨公司（合肥三只羊網絡科技有限公司）分屬不同地域，跨地域核查需要協調多方屬地監管部門，監管局將加緊加快推進核查進度，依法依規處理，及時回應群眾和媒體關注。

美誠月餅官方旗艦店客服：品牌基因與研發團隊均源自香港

記者以消費者名義，諮詢美誠月餅官方銷售門店抖音的「美誠禮官方旗艦店」客服，咨詢該門店客服，報道引述客服表示「美誠品牌是在香港註冊並擁有商標注冊證書的，品牌基因與研發團隊均源自香港。美誠為了更好的拓展市場需求，在廣州與佛山設立了營銷中心與生產基地，強化供應鏈管理，提升品牌競爭力」，強調每款產品均符合國家食品安全標準，客服還提供了香港註冊商標證書截圖，但該截圖中商標名稱為「美誠禮」。

面對「香港有賣嗎」的問題，客服僅表示「美誠品牌業務立足於布局全國市場，我們有全國代理經銷商，美誠月餅也有進駐線下大型商超，因此在線上線下渠道均有售賣。」但當被問到「廣州哪里有賣」時，客服並沒正面回覆，僅表示店鋪承諾所有產品均屬於官方正品，每款產品都符合國家食品安全標準，「對於不實報道，也辛苦您不要相信」，客服還表示，只是負責線上銷售。

三隻羊集團旗下直播間銷售的美誠月餅旁邊，一直擺著「美心月餅」。（《新黃河》）

香港美心集團表示，為保障消費者，建議前往美心集團旗下分店或正式被授權的特約經銷商/銷售點購買美心月餅券和現貨，亦可到美心食品官方網上商店購買正貨。美心強調月餅均百份百於香港製造，所有禮盒裝美心月餅 (包括傳統、奶黃及冰皮系列) 上均貼有防偽標籤。