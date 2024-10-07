瘋傳「Costco女神收銀員」條龍特別長 秒被起底IG三點式辣照曝光
撰文：聯合新聞網
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一名女網友表示，日前跟男友前往「Costco（開市客／好市多）嘉義店」購物，發現有一個收銀台的結帳隊伍排得特別長，連同行的男友也很想排，讓她相當好奇。
原PO曬出女店員忙碌結帳的影片後，不僅揭曉了答案，也讓顏值爆表的女店員IG意外被曝光。
點圖放大看女網友拍到的大特寫及更多該名「Costco女神收銀員」的IG照片：
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原PO在Threads發文指出：
我想問說這個隊伍明明那麼多人（其他排不用等），為什麼我男朋友很想排。
並附上影片，只見鏡頭由遠到近，特寫了一名綁著長馬尾的女店員。原PO也在留言區表示，「公佈答案：Costco嘉義店，你各位可以去排隊了」。
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貼文一出，不少網友紛紛留言：
「她超美，女生都很愛看的那種」
「為什麼北部的都大媽」
「有人要買Costco嗎？我明天會去嘉義Costco一趟」
「好妙，看著大學學姐是嘉義店花」
「給美女結帳結的不是錢，結的是一種心靈滿足跟視覺饗宴」
「我為了她買一個200元（台幣）餅乾去結帳，我也爽」
「我要買5瓶牛奶，分5次結帳」
「我有給她結帳過，我也是看了很久，哈哈」
「濃眉、大眼、高鼻、小嘴、高馬尾、白皙」
另有內行網友透露：
「她結帳速度比較快，所以排她是對的！真心」
「漂不漂亮的無所謂，主要是她專業結帳又快，看著還親切」
「終於看到沒戴口罩的時候了」
在留言區的眾多討論中，有人公布該名店員的IG帳號，可以看出該名女店員很常分享日常生活美照，包括在Costco上班的心情，引發大批網友前去朝聖。
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