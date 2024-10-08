打擊逃票！輕鐵站大批職員查票　港男問︰有幾窮？　反被網民圍攻

港鐵近日加強打擊輕鐵乘客逃票行為，不時派出多名職員查票。有港男在上載2張圖片，顯示多名港鐵職員在輕鐵蔡意橋站查票，留言「其實究竟有幾窮？」。網民看後議論紛紛，「其實坐車係要畀錢，有畀錢驚乜嘢佢哋捉，冇錢嘅就唔好坐車」、「奉旨要被你逃票？係應該要買飛㗎」、「港鐵職員做得好」。目前相關帖文已被刪除。



大量港鐵職員在輕鐵蔡意橋站查票。（facebook群組「真.屯門友」圖片）

樓主在facebook群組「真.屯門友」上載2張圖片，圖中可見，大量身穿黃色制服的港鐵職員在輕鐵蔡意橋站查票，乘客們配合查票。

列車內都有港鐵職員，相信樓主當時正乘搭該班列車。（facebook群組「真.屯門友」圖片）

樓主拍攝車內車外情況，相信當時正乘搭該班列車。樓主沒交代是否有人逃票被查獲，但留言「其實究竟有幾窮？」。

相片引來網民熱議，反駁樓主「坐車唔畀錢都有機會係衰貪心，被罰係自取嘅！未必係因為窮嘅」、「畀錢搭車好正常啫，人哋打份工做返自己工作嘅嘢，有乜嘢唔啱先，搭車唔畀錢嗰啲先係唔啱，抵捉」，又認為「港鐵職員做得好」。

（facebook群組「真.屯門友」）

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港鐵去年6月提高罰則，輕鐵及港鐵巴士的附加費由290元上調至370元，同時加派人手嚴打乘客逃票情況，今年4月派出多名職員分別在屯門站、兆康站、新圍站、安定站等的月台查票之後，網上早前亦流傳1條影片，有網民表示事發時正值輕鐵尾班車，仍有一大班港鐵職員一早守候，在輕鐵月台和多名乘客核對資料，同樣不少人沒有支付車資。

網上日前亦流傳1條影片，有大批身穿黃色上衣的港鐵職員查票。（facebook影片截圖）

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另有網民發帖表示，早前見到一批港鐵職員在輕鐵天富站查票，現場男女老幼無一落空，最終揭發「好多人無買飛」。帖民吸引其他網民留言，笑稱「邊個教你坐霸王車」、「搭車畀錢是常識吧」、「幾蚊都慳」。



港鐵職員早前在輕鐵天富站月台查票，檢查下車乘客有否事前支付車資，樓主表示見到「好多人無買飛」。（facebook群組「天水圍群組」圖片）

（綜合）