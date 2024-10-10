皮膚粗糙怎麼辦？戒一類食物解決　網民曬成果：痘痘變少毛孔變細

許多人想減肥，會先從戒糖開始。日前有位台灣網民發文表示，他很喜歡喝手搖飲料，但卻發現自己近期「皮膚變粗糙、氣色變差」，好奇問：「戒糖真的能改善膚況嗎？」



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一名網民在PTT發文表示，自己本身是個超級喜歡甜食，幾乎每天都會喝一杯手搖的人：「但最近不知道是年紀到了，還是其他問題，開始覺得皮膚好糟，氣色也不怎麼好。」原PO指出，爬文看到有人說戒糖可以改善膚況，也會比較有精神，因此好奇問：

「有戒糖成功的人能跟我分享一下嗎？」



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文章曝光後，有許多網民建議：

「多喝水，順便把牛奶也戒除」、「長痘痘機率是牛奶>甜食、炸物」、「戒糖後真的臉會發亮」、「我覺得戒糖有差欸，毛孔真的有比較細，痘痘也少長很多，當然也還有再搭配其他吃的營養品或擦的保養品」。



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也有過來人分享：

「我原本到了午、晚兩餐後得喝一杯飲料或一份甜品的程度，目前是1至2天一份含糖飲料或甜品，吃飽飯後總是有種缺了什麼的感覺，我還在忍耐中，但從8月底到現在，只算膿包、痘痘從4到5顆源源不斷，到現在減少到只有1到2顆左右，其他粉刺問題透過a酸代謝中。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】