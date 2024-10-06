怎看穿對方真的有錢還是裝？15個窮人改不掉的習慣　聊幾句就露餡

我們生活在一個物質財富充足的時代，越來越多人，擁有過去人們不敢想像的財富，百萬富翁的排名列表也開始變長，榜單上的人過著令人稱羨的生活。同時，有另一群人，在虛榮心作祟下，開始「裝出」自己過上頂流社會的人生，像是出入高消費場所，或在社群媒體上發出多篇遊山玩水的動態，可惜的是，這些只不過是假象。



理財型YouTube頻道「堆金積玉」，就要來戳破他們的偽裝，告訴你可藉15大跡象，發現是誰在「打腫臉充胖子」，也可做一番自我檢查，確保自己在通向成功與財富的道路上，沒有偏離軌道。

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1.更看重的是Logo

你見過身上穿著的衣服、佩帶的首飾皆為各大奢侈品牌Logo的人嗎？他們有可能穿得是「高仿」，或僅有印著名牌Logo的山寨品。這些人並非有錢，只稱得上是有錢人粗劣的模仿者。對「假裝有錢」的人而言，牌子、Logo就是王道，物品的質素他們不會在意，品牌越有名氣、產品的款式越受人追捧，他們就越愛不釋手。而對「真正有錢」的人來說，品牌價值只是在品質上的附加價值，這就是為什麼，許多高端的商品，看起來十分低調，不會把Logo印在表面，畢竟他們真正的目標受眾，不會在意衣服的胸前，是否印著品牌的商標。



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2.愛提起自己認識哪些厲害的人

通常「假裝有錢」的人，一大慣用伎倆是，利用自己周圍厲害的人，讓自己感覺也「非常厲害」。



3.不斷地需要被認可

「假裝有錢」的人，總是無時無刻都在尋求他人的認可，他們活在其他人的讚美中，不斷需要透過別人的反饋來汲取能量。他們過分的關注在，獲得「不如他們的人」的認可與崇拜，即花費過多時間，在讓他人承認自己的成功，而不是把這些時間和精力，運用在如何使自己更成功、富有。真正的成功、有錢的人士，在意的是每天是否快樂，只要獲得內心的滿足或平靜，別人的看法就沒有這麼重要了。



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4.把錢掛在嘴上

有人總是喜歡談論自己的成功、宣揚自己最近如何賺了大錢，但當你說「我也過得不錯」、「賺了一些小錢」，甚至賺得比他們更多時，他們會頓時沒有興趣。此外，若你常把「想變成有錢人」掛在嘴邊，反而不會發大財。在「吸引力法則」（Law of Attraction）的概念中，有一點是，想要讓自己的心願實現的話，正面肯定的宣言相當重要，你可以透過不斷重複這句宣言，讓正向思考滲透到潛意識裡產生作用。如果你的宣言是「想要成為有錢人」，這表示你現在還深植著「貧困」的意念。



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5.喜歡炫耀他們的計畫

那些「假裝有錢」的人，總是喜愛炫耀最近又開始為一個新的項目而忙碌；但他們卻永遠不會對一個項目長期的堅持下去。他們不夠自律，「只說不做」完美嵌進他們體內。



6.希望自己成為人們關注的對象

他們最明顯的特徵，就是沒有耐心聽他人講話。當別人說話時，他們總會見縫插針的把話題引到自己身上，令人厭惡。而真正有錢的人，會不斷提問，更對旁人的經歷有興趣。



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7.喜歡讓自己的職位聽起來很厲害

比起讓別人一聽到自己的職位，就能快速連結到自己在做的事，那些「假裝有錢」的人，總是喜歡給自己一個非常複雜、聽起來很厲害的職位。事實上，真正的商業場合，想要好好談生意的人，最怕別人聽到自己的職位後一頭霧水，因為那樣反而顯得不專業，畢竟連自己負責的業務，都說不清楚，又怎麼能讓別人信服你的業務能力？



8.沒有儲蓄帳戶

他們會把不少收入，投資在「包裝自己」上，而非儲蓄上。擁有一些儲蓄，來幫助自己面對不可預判的事情；又或在新的機遇來臨時，做好準備，是成功人士會成功的重要原因之一。「延遲滿足」的能力多強，成就才會有多高。「延遲滿足」指的是人「放棄眼前立即可獲得的獎賞，目的是為了獲得以後才實現的獎賞」的過程。一般來說，延遲滿足會和2種不同的獎賞有關，一是立刻就會發生，但獎賞較小；另一種獎賞較晚才會發生，但較大，也較能持續。不少文獻將延遲滿足的能力連結到其他正面的結果，包含學業成就、身體健康、心理健康與社交能力等。



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9.朋友圈裡多的是和他們一樣假裝有錢的人

假裝有錢的人容易被真正的有錢人看穿，但是他們又看不起窮人，所以時間一長，這種裝有錢的人，周邊存在的都是和他們一樣的偽富豪。嘴談著在處理多麼厲害的大項目，一起惺惺相惜，幻想有一天會報復的美夢。



10.他們在為別人打工

你在華爾街（Wall Street）看到的菁英，還有在倫敦金融城（City of London）工作的Banker，看上去光鮮亮麗，而他們真正的老闆，可能正在自己的鄉下莊園，穿著寬鬆的便服，和自己的兒孫開心地玩耍、享受生活。當然，只要你誠實的工作，無論是西裝革履還是T恤牛仔，都沒有關係。畢竟那些「假裝有錢」的人，頗會「狐假虎威」，表現得「大局在握」，實際上卻不是在背後「縱覽全局」。



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11.為稍縱即逝的時尚買單

當蘋果（Apple）準備要出Iphone16，你會不會因為自己還在用iPhone7，而不好意思在別人面前拿出手機？即使你的iPhone7還保護得非常好。如果是「假裝有錢」的人，就會非常在意，只是為了在旁人面前更有面子，給別人留下一副自己「緊跟潮流」的印象，大可不必。



12.超前消費

超前消費是指脫離自己收入水平和收入能力的盲目消費行為，它以追求享樂為目的，以消費高品牌、高檔次的商品為特點，是一種不顧生產發展的可能和家庭收入的多少而盲目攀比、不計後果的消費方式。在經濟上，超前消費會造成虛假的社會需求，並妨礙市場經濟的健康發展。你身邊有這種人嗎？



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13.喜歡豪車跑車

真正有錢的人，代步工具往往是低調的；反之則越張揚。90年代的美國，那些需要拉投資的小老闆，借錢也要購買一輛氣派的轎車或SUV（Sport Utility Vehicle，運動型多功能車款），為的就是向投資人證明自己的財力，進而獲得大筆投資；他們通常是「租屋族」，卻捨得在代步工具上，下血本。若你代步工具的價格，超過居住房產價格的10％，就該注意了。



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14.對於真正的財富，他知之甚少

單純的從一個人對話的深度，就能判斷出其到底是真正的有錢人，還是僅努力在「粉飾門面」的假有錢人。



15.對於失敗總是有很多理由

真正的有錢人，擁有比「假裝有錢」的人更強大的問題解決與抵抗風險能力。



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怎麼知道對方是真有錢還是裝的？15個窮人改不掉的毛病！聊一下天馬上揭穿】