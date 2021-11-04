女孩傾家蕩產賣樓救狼BB　在城市養大後帶回草原同住　結局極殘酷

11年前因為養大一匹狼的傳奇經歷，李微漪有了「中國第一狼女」標籤。如今圍觀的人潮退去，人和狼又一次重逢了。



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接受採訪前，因為前一天剪片子熬到深夜，李微漪希望能推遲半小時，先放她喝口茶、緩個神。等聊起過去的故事，這位過了而立之年的女生依然不厭其煩地描述細節，興起時，甚至隔著電話給我學了聲狼嚎，讓人吃驚。如果11年前有「網紅」 的概念，李微漪應該是很特別的那一個。

2010年，她和好友亦風賣房、賣工作室，將一頭養大的狼帶回到狼群，10年過去了，現在格林11歲了，她還單身。狼最長壽命可以達到20年，但是野生狼因為生活環境惡劣，遭遇掏窩，平均壽命只有8年。這些年，無數人關心著格林的命運，牠多次被傳死了，被抓了。去年，李微漪一直推動的若爾蓋首個狼生態保護監測站終於掛牌，她摸著匾牌流淚：「十年了，這條路真的走的好難。」那一天，她還在草原上重逢了兒子格林，牠已經變成了老頭子，一人一狼並沒有像故事片裏那樣，沖過來擁抱親舔，而是平淡、長久地相望。

可能很多人還記得，這個成都姑娘穿藏服扎馬尾的一幕，她雙眸清澈，在漫天飛雪的若爾蓋大草原，懷抱狼兒子格林，遙望遠方。（外灘授權使用）

「牠是野生動物 你為什麼要把牠帶回城市」

優酷曾推出《重返狼群10周年紀念版》，原先1700個小時的視頻素材被剪輯成10集，是電影版的未刪節版，又加上10年後與格林重逢的故事。書裏被讀者反覆詢問的細節都有了真實的畫面。2017年第一部《重返狼群》的紀錄片上映時，不喜歡的人吐槽成片粗糙、 剪輯不專業，過度煽情……但這並沒妨礙它成為豆瓣當年最好的紀錄片之一，拿下8.3高分，有人評價：「這是不可能再有的片子」。

故事的開始完全是個意外。畫家李微漪去若爾蓋草原寫生，聽到藏民講起一隻被逮住的狼王，非常凶猛，竟然選擇咬斷自己一隻腿逃生。但到最後牠也沒跑脫，狼皮被人剝下來當「勛章」掛了起來。狼是忠誠的伴侶，絕大多數會終生相伴。母狼每晚都到牧民門口嚎叫，發現狼王死了，直接吃下毒餌殉情自殺了，剩下一窩嗷嗷待哺的幼崽。原本這是一個動物世界的殘酷故事，大多數人也只會當個故事聽。但李微漪卻不忍心，動身去尋狼崽，3天後，她找到狼窩，只剩下一隻小狼了。草原上沒有救治的條件，也沒有動物救治機構，如果扔下這隻小狼，等待牠的命運可以預測。

李微漪做了一個大膽決定，將小狼帶回成都撫養……

回顧李微漪帶小狼格林去城市生活的經歷▼▼▼

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牠只除了一點和人不一樣，那就是對自由的無比執著，堅決不肯戴狗項圈，表現出對草地、藍天無限地嚮往、歡騰。當格林終於忍受不了困在鋼筋水泥的樓房裡，從家裡跑出去了，李微漪和亦風才認識到了問題嚴重性。

有人賣房賣工作室救牠 也有人在殺牠們

格林很快被找回來，但撫養一隻狼不僅需要承擔非議的勇氣，擺在兩個人面前的是更現實的問題。他們心有餘悸，商量之下，決定送去動物園，等真正站到狼區前，幾乎立刻放棄了。不足5平米的玻璃牢，關著唯一一隻毛鬃稀疏老狼，牠缺了一隻耳朵，厚重的玻璃房上全是抓痕。用李微漪的話來說，那不叫活著，只是不死而已。

沒有專業機構收留，又不能在飼養在小區，冒然放生，這一隻小狼早已喪失了草原生存的本領。亞洲動物保護組織願意出手幫助，但李微漪和亦風心理上根本不能接受送格林出國：「格林是中國狼，中國人自己都沒有能力保護自己的物種麼？」

之後李微漪索性賣掉了房子，亦風賣了自己的數字影像工作室，他們買了越野車、攝像機、照相機、超長焦鏡頭、太陽能等各種設備，重新回到了若爾蓋。這一次，李微漪準備像真正的狼媽一樣，一步步重新教會格林莽莽荒原的生存法則。廣袤無垠的草原上，她親自趴在草地上，圍堵著兔洞洞口，教格林捕獵技巧。

廣袤無垠的草原上，她親自趴在草地上，圍堵著兔洞洞口，教格林捕獵技巧。（外灘授權使用）

殘酷的結局：格林個3孩子全被人類殺害

在氣溫-15攝氏度的寒冬裏，她和亦風深入狼渡灘，尋找狼群、忍凍挨餓。大家日常看她穿的藏族服飾，也是因為出於保護自己， 「野生動物對當地人戒備心不太重」。沒想到在大草原處處小心翼翼，野生動物們沒有帶來危險，人禍先來了。有牧民以格林吃了自家十幾頭羊為理由，強行要將牠帶走。李微漪堅決不同意，說狼是國家二級動物，不屬於任何人。就在揚言要報警時，牧民已經拿出打狗棒要逮住格林。李微漪急忙大喊格林快跑，之後幾乎是哭腔教育格林「遇見任何人都要跑，隨便什麼人」。

李微漪的擔心絕不是過激。不遠處幾十公裡的若爾蓋縣城，就有店鋪豎著招牌大張旗鼓地賣狼牙，桌上堆積成山的狼皮，全部都是從狼頭皮整片扒下來。我國曾是狼種群數量最大國家之一，但隨著家畜家禽擠壓以及盜獵問題，野生狼遭到大範圍捕殺，在當時，相對集中的區域若爾蓋只剩下100多隻。

但狼並非我們想象的可怕，牠也是充滿人性的生物，為了食物，牠凶狠殘暴，但為了感情，牠又寧可自己忍耐挨餓。 在冬季大雪封山，食物缺乏的草原上，格林為李微漪、亦風捉來野兔，「格林僅僅是為了活著而殺戮，人則是為了利益」。直到最後，成功回到狼群的格林也沒等來一個完美的童話結局——格林的3個孩子，一隻一隻死在了人類手中，僅剩一個女兒。中最大的孩子叫做雙截棍，因為牠的尾巴有一半是黃色的，有一半是黑色的，李微漪發現牠殘骸時，脖子上還套著鐵絲圈。李微漪對那一幕印象極深。「牠是用自己生命最後一點力量回家，把呼吸留在了狼山，最後死在那兒，」她說。

其中最大的孩子叫做雙截棍，因為牠的尾巴有一半是黃色的，有一半是黑色的，李微漪發現牠殘骸時，脖子上還套著鐵絲圈。（外灘授權使用）

草原的野生動物開始成為主角

格林回歸大草原後，李微漪出於對孩子的思念，將經歷寫進了書裏，出版了《重返狼群》一書。書得到關注，格林作為一隻狼的命運牽動了很多人的心。網上的讀者會一直向李微漪傳來「格林被抓了、格林被打死了」 各種消息。雖然最後證實那些都不是格林，但消息已經打亂了她的心。2013年她決定重新回到草原，去記錄更多野生動物們。

當時若爾蓋大草原已有了人間凈土的模樣，連綿的群山、廣袤的草原、蜿蜒的河流，美得宛如一幅畫捲。令李微漪印象深刻的是一對黑頸鶴的故事。這類鶴身高腿長、體態優雅，有著「高原仙子」之稱。一場大暴雨沖毀了牠們的家，兩個鶴不吃不喝，淋著雨保護著兩枚鶴蛋，最後牠們保護的孩子只有一枚孵出來了。

令李微漪印象深刻的是一對黑頸鶴的故事。這類鶴身高腿長、體態優雅，有著「高原仙子」之稱。（外灘授權使用）

李微漪是眼看著小鶴長大，直到草原上不速之客闖了進來， 「游客為了拍照片發朋友圈，不停地去追攆黑頸鶴。我們阻止不了，鶴爸鶴媽因為小鶴飛不起來，只能奔跑著，保護小鶴」。在人們不停地追輦中，小鶴折斷了鶴腿。等到十一國慶節過了，人群都散了，僥幸躲過天災出生的小鶴終於還是撲倒在水邊，死了。

這些故事被寫進《重返狼群2》，這一次李微漪不僅關註格林，還將眼光放到了整個若爾蓋草原。從2010年開始，往後的3年、5年、8年……在李微漪每個階段的努力下，野生動物們的情況慢慢變好起來。2013年，若爾蓋草原實行村村通公路政策，為了吸引游客，公路要一直修到動物棲息的核心區，最後通過李微漪的不斷反映，計劃才被擱淺。

等到2017年紀錄片上映，格林引起了相關部門的注意。去年，若爾蓋首個狼生態保護監測站終於掛牌。經過普查，當地區域狼種群已經恢復到200隻。保護站建立了觀察台和救助站，配有專門的巡護員，長期巡護草原，狼或者野生動物們受傷了，也會有地方進行專業治療，不用再面臨把狼帶回城市收養的困境。

若爾蓋首個狼生態保護監測站（外灘提供）

這些年，李微漪一直從事野生動物保護相關的工作，有人曾問，格林的故事已經完結了，為什麼她還要寫，還要做紀錄片。她說：「我關注的從來不止是一隻小狼的命運，畢竟無論是狼還是人，總有一天會離開這個世界。」正如她問過狼圖騰作者薑戎的那個問題，曾經草原有幾十隻甚至上百隻的狼群，真的有那麼壯觀麼，有過那麼多野生動物嗎？不過才40年的時間。薑戎告訴她，也許再過40年，不，也許再過10年就會有人問你同樣的問題。

所以我在拼命記錄，拼命寫下來，我們希望能夠阻止那種草原的消失。 李微漪

對生命的尊重，多年堅守的星火，我想這才是李微漪為什麼願意將那過去的故事一遍遍說起的原因。

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