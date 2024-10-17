邊個話香港冇服務？港男遇茶記經理禮貌主動　拍片表揚網民激讚

香港飲食業服務不時引來詬病，不過今次則是有港男遇到服務態度非常好的店員，在網上發文表揚一番。他指在慈雲山有茶記的經理服務周到，有禮主動，待客熱情，食客每每埋單後，他都會笑住「拜拜」，客人亦笑容滿面的離開店舖。可見香港的餐食服務也有抵讚的人與事。



帖文隨即引來不少網民回應，「世間難得」、「阿叔個笑容真係戴咗口罩都遮唔住」、「咪係, 其實唔使好似死狗咁嘅！和顏悅色，親切笑容，大家都舒服！」。



樓主拍片表揚茶記經理的優質服務態度。（影片截圖）

有港男在Threads上發文發片，指在慈雲山1間茶餐廳吃午飯，遇到1位服務態度非常好的男店員，大讚他「我直程有啲淚光，又熱心，又好笑容，又有禮貌，又主動」。樓主於是拍下他的工作片段以示表揚。

從影片可見男店員在收銀櫃收錢後，都會向客人展現熱情的態度，會雙手遞上收據，有時則是用手勢指引顧客進店，而當顧客離開時，他都會熱情地揮手「拜拜」，讓每位客人「食完都笑着走！」，十分難得。

網民都讚值得表揚

帖文隨即引來不少網民熱議，留言「世間難得」、「咪係，其實唔使好似死狗咁嘅！和顏悅色，親切笑容，大家都舒服」。有人笑言「阿叔個笑容真係戴咗口罩都遮唔住」、「呢啲係咪叫做人情味呢？」。

亦有街坊表示贊同「佢係經理嚟」、「佢係幾好幾nice㗎，我都成日幫襯見佢對好多客人都有禮貌又耐心」、「呢間真係好禮貌，食過幾次個個收銀都勁好！」。

有網民欣賞樓主做法，「而家呢個年代遇到餐飲業會主動表揚的，我認為樓主更需點讚及感謝」、「見到好係要讚下！香港太多負面嘢啦！」、「香港只會放大唔好嘅嘢，有乜就投訴，有乜事即時唔敢出聲，只會轉頭放上網，又在線等，好嘅嘢有邊個會講，我認為開一個係介紹香港好食嘅，禮貌嘅專頁，就真係唔好日日只有負評數數數」。