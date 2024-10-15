台UNIQLO購物「獲店員贈送限量版神物」網民超羨慕　還有5種顏色

日系服飾品牌UNIQLO價格親民、款式多樣，深受不少消費者的喜愛。



有一名男網友日前到台灣UNIQLO買衣服，結帳時店家給了一個購物袋，容量大且質感佳，讓他看了相當喜歡，直呼「好可愛」。

事後拍照發文分享，也引起不少人討論。

一名男網友分享日前到台灣UNIQLO買衣服送的購物袋，引起不少人討論。（Zeo/unsplash）

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從原PO在Threads貼出的兩張照片看到，這個購物袋整個都是網狀設計，他實際使用後大讚容量其實不小，還蠻好裝的，肩背也不會卡腋下，就算不使用也能捲起來變很小一個，不佔空間、很好收納。

根據台灣UNIQLO官網的消息指出，這款「多色便攜購物網袋」市價299元台幣（約72港元），從10月10日到10月17日，只要單筆消費滿2000元台幣（約482港元），就會贈送1個，每日限量，共5個顏色。

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貼文引起眾人熱議：

「蠻有質感的環保袋」

「好欠收集」

「太可愛」

「我明天也想去買了」

「我的是直接給我挑，哈哈哈」

「它好像還可以折起來，標籤有教學」

「嗚嗚……日本沒有嗎？」

「澳門的我表示想要」

「這個變好看，蠻實用的耶」

「今天拿到寶藍跟紅色」

「今天去買，店員直接讓我挑顏色」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】