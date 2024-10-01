小紅書測試｜第一眼睇到雀仔定其他？揭露你能否做到「處變不驚」
撰文：ETtoday
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你是容易緊張的人嗎？
面對生活大小事情可以處變不驚，往往會更容易跳脫出原本的框架，輕鬆把難題搞定，反而越緊張往往越不得其所。
以下這個心理測驗就可以分析出你的個性，快來看看自己的狀態如何。
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A.小鳥
你的個性活潑外向，思考也很跳脫常理，而且很懂得表現自己。
所以說，你幾乎是個不怕生的人，面對各種狀態都可以應對自如，輕鬆地展現自己最好的狀態，讓身邊不少人都有驚豔的感覺。
因此也會擁有很多意外的好人緣，面對臨時加上的工作也可以輕鬆完成。
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B.兩隻腳
你是一個得失心比較重的人，尤其是自己認為重要的事情，更是會小心翼翼地對待。
整體來說是比較容易緊張的類型，也因此不少時候都會發揮失常，沒有預期中的水準。
其實論實力，你的經驗多、能力又強，但就是太在意結果與過程，導致事情無法盡如人意，平常心對待會更好。
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