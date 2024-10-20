社交恐懼症｜不敢看別人眼睛「眼神會飄移」？過來人教3招解決

「有人跟我一樣跟人家講話不敢看人家眼睛的嗎？」一名網友近日在論壇上如此詢問，該名網友透露自己有點社恐，因為緊張都不會看著他人的眼睛說話，並為此感到困擾，有不少過來人提供該名網友建議。



原PO在Dcard以「講話不敢看眼睛」為題發文表示，自己和人說話會不敢直視對方的眼睛，即使知道此舉無禮，卻還是敵不過與人對視的緊張，因此眼神都會飄移，也自覺似乎有點社恐，想知道如何改善這個困擾她的狀況。

【圖輯】點圖放大看「3招解決」社恐人不敢看別人眼睛的問題👇👇👇

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有不少網友和原PO一樣，說話都不敢和人對到眼：

「我也是」

「我呀，每次都尷尬又害怕」

「我也是，走在辦公室走廊上永遠低著頭。偏偏座位就在門一打開就會看到的位置，我常常只是向前盯著電腦螢幕就被迫不小心跟進來的人對視，真的心累」

「我也會！知道很沒禮貌也嘗試直視對方眼睛但最後都會飄掉……」

「我還會發抖」

「我也是，覺得尷尬，每次聊天會看一下眼睛，然後看一下旁邊，就邊講話邊裝忙，但很怕別人誤會自己在說謊」。



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其中有人認為「對自己外貌自信與否」是重要因素：

「有沒有人跟我一樣是容貌焦慮才不敢看人眼睛，如果戴口罩的話就可以，沒戴口罩的時候，看著別人就會同時強烈感覺對方也在看自己的臉，就會想瞥開視線」

「以前我也是這樣，當時是因為我自己嚴重容貌焦慮、非常缺乏自信」

「我也因為牙齒不整齊，跟別人講話都不敢直視，素顏戴口罩就都可以」

「我打扮特別好看，穿搭認真穿的時候，特別敢看別人眼睛，特別有自信，看到別人撇開眼睛不敢看的樣子特別開心；相反的，沒化妝、隨便穿，就特別沒自信」。



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有過來人則提供原PO解方：

先看別的臉部部位

「建議改看耳垂唷！我以前也有不敢看人的毛病，常常被罵沒禮貌之類的，後來我看到有人分享說改看耳垂就能避免焦慮的問題，真的幫了我大忙！大家試試看，希望也可順利幫到大家」

「這真的要強迫自己練習，我是慢慢從看眼角或是鼻子開始，或是盯著眼睛放空講話」

「看雙眼和嘴巴這個倒三角區，妳看著這個區域，對方會覺得妳在看他眼睛，但其實不是，妳也自在一點」

「我以前也這樣！最嚴重的時期連海報上的人都不敢對到眼，你試著看他的眉心加雙眼放空，不要緊盯著」

「建議眼睛焦距落在對方的單眼上方的眉毛」

「可以改看鼻子或嘴巴」

「我都看下巴」。



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培養習慣

「我也是，但自從去上班多接觸客人後，心裡一直提醒自己要看著人家眼睛說話才不會不禮貌，久了就發現眼神比較不會躲避，最近都能很自然的盯著人家眼睛說話了」

「我以前也會這樣，特別是異性。但後來做服務業沒辦法，強迫自己要禮貌性的看別人眼睛。一開始真的難，久了就比較好了。眼對眼還是會有些尷尬，可以從看鼻子、人中開始練習，一句話，『不習慣的事做習慣就好了！』」

「多練習就好了，喜歡看眼睛說話的人，有一種自信誠懇的感覺」。



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直接講明自己的狀況

「我，超煩躁，連最親近的親人也一樣不愛看他人眼睛，高中被同學點破說『這樣很不禮貌』，我才發現，可是盯著別人眼睛看我會壓力很大，所以後來新認識人我會先跟他說，我不是不喜歡他，我就是不喜歡看人家眼睛」。



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