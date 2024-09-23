「社恐」原來分兩種？心理諮商師教如何解決　這一類人獨處更自在

你是I人？還是E人？I人指的是內向型人格，E人則是外向型人格，不同人格類型的，對於社交的感受有所不同。例如對於社交恐懼的人來說，社交出現一點點瑕疵，都會用放大鏡無限擴大，甚至否定自己，心理諮商師建議，先練習接納自己，面對恐懼，可以減少焦慮感。



都是跟朋友，不太會去自己參加外面的社交活動(因為會不太習慣跟別人互動嗎？)對平常比較不會主動去跟人家互動。 內向性格者霏霏

最近常聽到的i人、e人其實就是取英文內向、外向的字首，另一邊，公關公司創辦人Karen，在媒體應對、公開演說、拍攝影片，都不費吹灰之力，看不出來，她說自己其實也有社交恐懼。

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內向性格者Karen：「我一直都蠻內向的，那個內向就是說，心裡有很多想法但是不敢開口說出來，那..在學生時期的時候，比如說高中大學然後要上台報告，上台都需要看逐字稿，看逐字稿也不是說，這樣子瞟一眼就往前看，就是要把整張紙，擋在眼睛前面看不到人，然後按著字唸才有辦法，把這件事情把報告做完，而且上台的時候腳非常...就一直發抖，下台的時候腳也在發抖。」



透過練習，她找到平衡點，讓自己保有善於觀察的一面，但也勇敢跨出舒適圈。

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內向性格者Karen：「其實到現在也是，就是如果是沒有這麼熟悉的人，其實會有一點不敢主動去說話，然後也會在心裡預備蠻久的，就是可能會去思考說，這個人我跟他說話的時候，他等一下會回我什麼？他如果回我A的話，我要回他哪一些答案？回我B的話，我要回他哪一些答案？就是我對於陌生人就是會蠻緊張的，那怎麼練習克服？就是因為後來就知道自己要做，可能公開演講，或是面對鏡頭的一些工作，所以在私底下的時候都會去練習自己的口條，再來是因為有時候現場演講是需要即興，比如說看到一個狀況然後可以馬上接話，所以就會走在路上，或是在一個人的時候一直練習講稿，或者是在做簡報的時候，像以前可能一定要準備逐字稿，把它背起來，後來因為漸漸練習機會很多了，所以就在做簡報的時候先在腦海預想，講到這句話的時候講到這一頁的時候，哪一些一定要提，只有記得一定要提的東西，剩下就是自由發揮。」



但心理諮商師說，其實有九成以上的人，都曾有社恐的經驗。

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諮商師蘇予昕：「釐清一下兩個名詞，一個就是我們現在流行語裡面，大家非常容易講的就是我是個社恐，另一個就是在我們心理諮商中，比較專業的名詞叫社交焦慮障礙，這兩個名詞，其實是在形容不太一樣的領域，因為我們大概百分之九十的人，都有社恐的經驗，畢竟我們就是一個社群的動物，所以我們對別人的一言一行，一個眼神一個動作一個回應，我們都會很擔心是不是我很無趣？你是不是不喜歡我？我們會擔心被群體拋棄，另外一個社交焦慮的這一個族群，就比較辛苦一點了，我覺得這兩個族群最主要的差異，就是一個社恐的族群，他自己相處的時候，他還可以感受到獨處好舒服喔，很滿足的感覺，可是社交焦慮的夥伴，他頂多只能覺得鬆一口氣，我不用再面對那個巨大的人際惡魔，可是他自己一個人在一起的時候，他還是會覺得很孤單。」



對社交焦慮的人而言，社交若出現一點瑕疵，都會被自己放大檢視，諮商師建議，不是要去克服，而是要去接納。

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諮商師蘇予昕：「這個是最難做到的，因為大部分的人都會覺得，社恐就是讓別人討厭我的原因，就是我交不到男女朋友的原因，所以他們會更加的壓抑，可是越壓抑就像你要上台，然後你要記得我要看起來很聰明，我要讓別人覺得我很有自信，可是你一邊還要唸你準備好的稿子，這個能量是相牴觸的，所以我們接納現狀之後，反而大家的表現會更放鬆，有一個接納現狀的好招，就是你在跟別人互動的時候，你可以開門見山，比如我可以跟你說，其實我是個容易社恐的人，所以我今天講話可能會結巴喔，這是可以剪輯的嗎？我待會可能會重複講喔，你把自己的恐懼先講出來，破題了之後你的焦慮就會下降。」



嚴重的社恐，可能需要諮商，面對不同的心理狀況，台灣衛福部提供免費心理諮商方案，從15到45歲，一年三次，讓青壯世代的焦慮心理，越來越健康。

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