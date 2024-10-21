靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga／保加利亞神婆）雖早已過世，但「死前預言」911恐襲事件、英國脫歐、俄烏戰爭都成真。



而2025年要來了，盲眼龍婆也預言，2大災難來襲！

保加利亞神婆預言2025年「滅世級巨災」 與法國星象大師預測相似（01製圖）

兩大已故預言家均曾預測2025年這巨大災難 點圖放大閱讀：

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保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加雖已於1996年離世，但生前曾預言逐一成真，包括911恐襲事件、英國脫歐、俄烏戰爭等。

她預測2022年會發生地震、海嘯、洪水侵襲、水資源短缺；沒想到，澳洲當年3月、7月暴雨淹水，意大利同年7月爆出已連續100多天沒有降雨，都與預言不謀而合。

另外，盲眼龍婆預測2022年的「地震」，台灣當年竟發生大地震，包括9月17日的規模規模6.4、9月18日的規模6.8強震，導致花蓮玉里3層棟樓直接倒塌、春日國小2樓斷裂掉下，而此次地震也造成1死168傷。

而盲眼龍婆也預言，明年百萬人甚至更多人身亡。她大膽預測2大災難，直言2025年是「人類滅絕」的開端，進入世界末日倒數。

明年將是關鍵的一年，歐洲會爆發一場嚴重的衝突，2大國家發生戰爭，影響全世界，摧毀人口導致滅絕；另外，她還預測，明年可能會有外星人造訪。

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此外，法國著名星象大師諾查丹瑪斯（Nostradamus）透過星象排列預測，2025年歐洲土地將爆發戰爭，處在發無政府狀態，歐洲必成為這場混亂的中心。

諾查丹瑪斯預言中，明年不只發生戰爭，甚至直言「古老的瘟疫」捲土重來，會比敵人還更可怕。

諾查丹瑪斯是16世紀法國知名星象大師，早在400年前就撰寫一本預言書《諸世紀》（原名《百詩集》），書中紀載至西元3797年的所有預言，而且多次預測歷史大事，像是法王亨利二世之死、法國大革命、希特拉崛起、美國前總統甘迺迪（Robert F. Kennedy）會遇刺身亡及倫敦發生大火等，多次預測都應驗成真。

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