外星人不是「外星人」？ 哈佛最新研究：他們可能一直住在地球

不少懷疑論者好奇，如果外星人真的是「來自外星」，有那麼多星球，為什麼外星人要如此頻繁地造訪地球？



近期哈佛大學一項研究指出，外星人之所以這麼常出現在地球，可能是因為他們不是來自外星，而是自始自終就住在地球上的高等生物。

哈佛大學科學家提姆洛瑪斯和研究團隊在《哲學與宇宙學》期刊提出「外星人」可能一直住在地球上的理論。（ResearchGate）

哈佛大學科學家提姆洛瑪斯和研究團隊在《哲學與宇宙學》期刊提出「外星人」可能一直住在地球上的理論。（ResearchGate）

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，哈佛大學科學家提姆．洛瑪斯（Tim Lomas）和研究團隊進行了一項假說研究，於本（6）月初發表在《哲學與宇宙學》期刊 （Philosophy and Cosmology） 。

研究團隊指出，整個地球有80%的海洋還沒有繪製地圖，且還有許多未曾探索的洞穴，讓專家認為地球其實有足夠的空間容納「看不見的文明」。

研究指出，如果早在智人出現之前就有另一個智慧物種居住在地球上，我們（人類）可能也根本不知道。

【相關文章】美國會半世紀以來首場「UFO聽證會」 軍方解密影像曝光

【相關文章】美國會半世紀以來首場「UFO聽證會」 軍方解密影像曝光

點圖放大閱讀▼▼▼

+ 16

研究團隊認為地球上可能有「加密陸地」（cryptoterrestrial），認為外星人可能就住在這些偏遠且人煙稀少的地區。

研究中列出的地點包含日本與那國島海中的巨石結構和阿拉斯加三角區（指阿拉斯加州安克雷奇市、朱諾市和烏特恰維克市三座城市中間的一塊三角形區域）等。

【相關圖輯】美絕密報告曝光 無數幽靈、UFO案例 有女子與外星人性交後懷孕

【相關圖輯】美絕密報告曝光 無數幽靈、UFO案例 有女子與外星人性交後懷孕

點圖放大閱讀▼▼▼

+ 16

研究認為與那國島的巨石結構顯示，海底下可能有我們仍未發現的「亞特蘭提斯」，而阿拉斯加三角區則是自1970年代開始，就發生超過2萬起以上不明原因的失蹤案件，也常出現目擊UFO的奇怪事件。

研究團隊認為，人類應該保持謙卑，並且抱持開放心態，不要因為新的假說與歷史描述牴觸而輕看這項假說。團隊也希望透過這項研究，鼓勵更多科學家了解「加密陸地」假說。

【相關圖輯】外星人來襲？莫斯科驚現「詭異巨型黑色圈圈」 9年前英國曾出現

【相關圖輯】外星人來襲？莫斯科驚現「詭異巨型黑色圈圈」 9年前英國曾出現

點圖放大瀏覽：

+ 7

延伸閱讀：

生日變忌日！23歲飼主慶生回家遭2寵物犬咬死 1狗被槍斃其餘安樂死

美男在度假村泡按摩浴缸慘遭電死！同行女子重傷命危

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】