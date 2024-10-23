浴室發霉怎麼辦？網民實測一潔廁神器超好用：3分鐘煥然一新

浴室因為潮濕關係，磁磚特別容易發霉，一名台灣網民分享好物，只要使用1款產品，噴灑在發霉處並靜待3分鐘，用水沖洗就能煥然一新。貼文一出後，引起廣大網民熱議。



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這名網民在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期看到有網民推薦「魔術靈」多用途除霉劑，剛好在全聯看到有特價，買回家使用後發現超好用，只要噴灑在發霉處並靜待3分鐘，用水沖洗或拿濕抹布擦掉，就可以讓原本發霉的磁磚煥然一新，也不會有任何刺鼻的味道。

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貼文一出後，多數用過的網民也大推，紛紛表示：

「我都放在浴室，上廁所看到哪裡髒或發霉就噴一下，下次進廁所用水沖掉就乾淨了」、「買一罐家裡到處都能用，有夠方便」、「效果真的很好」、「我也有買！魔術靈這罐除霉真的是掃除新寶物，有花香味、除霉效果又好，終於把家裡廁所廚房清乾淨」。



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此外，也有部分網民推薦其他好用產品，指出：

「用漂白水稀釋水就很乾淨了，不用再多花錢，之前就是這樣清，廁所牆壁、天花板霉斑全都不見」、「英國潔的也不用刷，陳年發霉只要廚房紙巾敷著就好」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】