浴室發霉怎麼辦？網民實測一潔廁神器超好用：3分鐘煥然一新
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
浴室因為潮濕關係，磁磚特別容易發霉，一名台灣網民分享好物，只要使用1款產品，噴灑在發霉處並靜待3分鐘，用水沖洗就能煥然一新。貼文一出後，引起廣大網民熱議。
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+5
這名網民在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期看到有網民推薦「魔術靈」多用途除霉劑，剛好在全聯看到有特價，買回家使用後發現超好用，只要噴灑在發霉處並靜待3分鐘，用水沖洗或拿濕抹布擦掉，就可以讓原本發霉的磁磚煥然一新，也不會有任何刺鼻的味道。
【相關圖輯】T恤衣領洗到鬆曬點解決？跟足4步驟拯救荷葉邊 一盆水加一物搞掂（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+4
貼文一出後，多數用過的網民也大推，紛紛表示：
「我都放在浴室，上廁所看到哪裡髒或發霉就噴一下，下次進廁所用水沖掉就乾淨了」、「買一罐家裡到處都能用，有夠方便」、「效果真的很好」、「我也有買！魔術靈這罐除霉真的是掃除新寶物，有花香味、除霉效果又好，終於把家裡廁所廚房清乾淨」。
【相關圖輯】洗衣球｜滾筒洗衣機能用洗衣球嗎？網民提出問題關鍵 齊齊長知識（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
此外，也有部分網民推薦其他好用產品，指出：
「用漂白水稀釋水就很乾淨了，不用再多花錢，之前就是這樣清，廁所牆壁、天花板霉斑全都不見」、「英國潔的也不用刷，陳年發霉只要廚房紙巾敷著就好」。
【相關圖輯】洗衣球｜滾筒洗衣機能用洗衣球嗎？網民提出問題關鍵 齊齊長知識（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
生活秘技｜緊急情況家裡缺少電池怎算？原來「用廚房一物」可替代恐怖！電腦內藏蜘蛛蛋 拆開驚見「上百隻湧出」急拿吸塵機迎戰玻璃瓶蓋打不開怎麼辦？專家教五招輕鬆開蓋 為何先敲一敲更易開擔心冷氣開一晚電費好貴？涼冷氣必識慳電五招 搭配一電器更加涼網友用蟑螂藥殺曱甴 好奇「為何1隻屍體都沒有」？內行人揭原因保溫杯清潔方式｜洗杯蓋好輕鬆！網民教以一物浸泡再清洗慳水慳力
延伸閱讀：
婦人插隊失敗被反制…霸氣顧客一口氣買光小籠包 眾人大讚：太帥了
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】