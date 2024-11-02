真係有錢定係「窮L」扮闊佬？4大真正富人特徵　窮人永遠學唔嚟

撰文：風傳媒
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怎麼知道一個人有不有錢？曾在銀行工作10年的日本財經作家椿慧理，撰文指出日本有錢人的4大特點，包含有運動習慣、不追求名牌，但唯獨愛穿Uniqlo，以及重視與人的聯繫，和非常願意為別人花錢，尤其投資不少在家庭旅遊方面。

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怎麼看穿一個人是真的有錢還是裝的？

椿慧理在日本財經媒體「LIMO」撰文，而在文章中，她根據野村綜合研究所所作的統計數據，指出資產超過1億日圓，相當於新台幣2072萬元的有錢人佔整體2.7％的人口數，並以專為富裕階層服務的「LUXURY CARD」公司進行的「持卡人生活習慣及價值觀調查」，統整出有錢人才有的4個特徵。

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1.有運動習慣

椿慧理指出，該項調查詢問持卡人「會為了健康做哪些事情」，前五大習慣包含注重睡眠、飲食及定期慢跑或訓練，由於有錢人普遍都有「健康即資本」的觀念，因此必有規律運動的習慣。

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2. 不追求名牌，最愛穿Uniqlo

椿慧理表示，該項調查為詢問持卡人「最常穿的服飾品牌」，沒想到有高達42.1％的人一面倒選擇Uniqlo，因此她認為有錢人似乎更注重衣服的舒適和機能性。

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3. 重視與人的聯繫

作為前銀行員工的椿慧理表示，過去上班時經常聽到有錢客戶跟她分享「從學生時代起就經常和朋友聚會」、「我和家人很緊密，經常一起旅行」，或者每年帶員工去海外旅行的案例，所以推測這也是象徵有錢人的一項指標。

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4. 願意為別人花錢

椿慧理表示，一般人對於有錢人的既定印象可能是揮霍無度，然而實際上，她碰到的有錢客戶，卻是用錢小心謹慎，但不會小氣，還會大方請客，因此也聽說許多常帶家人旅遊，或帶朋友享受特殊經驗的案例。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怎麼看穿一個人是真的有錢還是裝的？專家揭「4大真正富人特徵」，窮人永遠學不來

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