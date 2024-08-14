體臭｜高溫流汗身體飄異味影響社交生活！5招預防臭狐降心理壓力

進入大暑之後，天氣熱到爆，對有腋下多汗、臭狐困擾的民眾來說，更是苦不堪言，尤其經過高溫、體溫揮發，味道更是難以隱藏。醫師表示，臭狐雖然不是病，卻會令人備受心理壓力。



據統計，台灣每10人就有4位受腋下多汗及異味所困擾，超過9成的上班族認為，「腋」味問題會對職場的專業形象大扣分。台灣安南醫院皮膚科醫師陳郁蓁表示，臭狐是很多人的惡夢，透過洗澡、換穿衣物仍無法掩蓋臭味，雖然它不會危及生命，但會為患者帶來社交上的困擾。

臭狐該如何預防？（點圖放大👇👇👇）

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為什麼會有臭狐？

為什麼會有臭狐（狐臭）？陳郁蓁指出，人體的汗腺分為分布於全身的小汗腺，以及腋下與私密處的大汗腺（又稱頂漿腺），當腋下流汗時，大汗腺分泌的汗液經由表皮細菌的分解，就會散發出強烈異味。但隨著青春期荷爾蒙刺激，頂漿腺發達者也會開始飄散出臭味，導致腋下濕濕黏黏，讓衣服沾染黃色的污漬。

根據台灣臨床上的經驗，有濕耳垢者有70～80%有臭狐問題。隨著青春期開始，這股味道會隨著年齡的增長而愈來愈明顯。臭狐也和遺傳有關，若父母都有臭狐，子女有臭狐的機率為60～80%，若其中一人有臭狐，其子女的機率則降為50%。另外，臭狐和飲食及腋下毛量也都有關。

臭狐讓他狂擦止汗劑「止臭」

她分享臨床案例，台灣從事業務需勤跑外務的白先生，因工作要求每天需穿襯衫，但由於腋下出汗及異味問題，導致白色襯衫經常因汗漬泛黃。雖然試著藉由擦止汗劑來抑制，卻因止汗劑成分造成腋下肌膚長期敏感。更令他覺得尷尬的是，拜訪客戶時，主管總會事先提醒他多帶套衣服更換。

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也正因為主管的提醒，讓他不得不正視此問題，於是開始上網搜尋治療方法，選擇不需開刀，且可同時改善多汗及異味問題的清新微波療程。陳郁蓁強調，白先生接受治療至今已經兩年多，沒產生任何副作用也未再復發，而且還省下了一筆頻繁更換襯衫及止汗劑費用。

臭狐常見3大治療法

臭狐的治療方式很多，患者須與醫師做充分的討論，無論是哪一種治療，都有可能復發。以下3種治療方法都各有優點也有缺點，陳郁蓁建議有此困擾的民眾，可以選擇自己可接受的方式，並保持良好的生活習慣，就能輕鬆和惱人汗味說拜拜。

- 微創汗腺刮除：使用旋轉刮刀將大汗腺刮除，術後需要休養2週到1個月，需避免從事劇烈運動。

- 微波熱能破壞：透過微波熱能，將能量聚集至大小汗腺分布最多的區域，徹底破壞大小汗腺。

- 針刀局部鬆解：利用針刀鬆解大汗腺的基底層，調節汗腺的分泌，來達到治療的效果。優點是不會過多破壞汗腺，在流汗和異味方面達到平衡。



6治療可改善臭狐困擾（點圖放大👇👇👇）

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臭狐該如何預防？

1. 保持腋下清潔，適時刮除腋下毛，防止細菌附著增生。

2. 保持腋下乾燥，一有流汗就仔細擦乾；尤其在大量運動流汗之後，可以洗澡最好。

3. 衣物勤於更換，一有異味就換衣服。

4. 適時使用制汗劑、清香劑可改善症狀。

5. 飲食要清淡，少吃豬、牛肉；多吃青菜，減少攝取油炸、辣椒、酒類、蔥、薑、大蒜、洋蔥等。



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