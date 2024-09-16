飲食心理學揭秘日本人不吃胖關鍵　細餐盤抑食量　不用戒口也能瘦

餐具大小也跟減肥有關！為什麼日本人以澱粉為主食卻吃不胖？



台灣減重名醫邱正宏醫師也推薦「餐具換小一號，有助減肥」！用小尺寸餐具、小尺寸餐盤吃飯的好處，一起來看看。

用藍色餐盤有助抑制食慾？揭秘日本人吃不胖的餐桌秘密（點擊放大瀏覽）▼▼▼

揭秘餐盤與飲食關係 助你抑制食慾（Unsplash@Brooke Lark；01製圖）

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用小尺寸餐盤進食的好處

伊利諾大學曾有研究指出，用大碗盤盛裝食物，會讓食量增加45%；而小碗盤就算裝滿食物，份量少卻能從視覺上讓人以為吃了很多，自然減少食量！加上小餐盤可以精準控制每餐食物份量，減少吃不完、剩餘食物的浪費，不只有助健康減肥，也能從日常中落實節約不浪費原則。

台灣減重名醫邱正宏也推薦小餐盤吃飯

「餐具換小一號，有助減肥！」台灣減重名醫邱正宏也證實使用小餐盤吃飯，對身材管理相當有幫助！

邱正宏醫師說：

「餐具的尺寸確實對進食量跟減肥有影響，換小一點的餐具能有兩個效果，一是控制食量，能讓食物看起來比較多，一般人傾向把整碗飯吃光，就算分量少一點也能產生飽足感；二是心理效應，可以讓你誤以為吃很多、感覺更滿足，實際上攝入的熱量卻是減少的。」



日本人吃不胖秘訣：用小餐盤盛裝食物

以澱粉為主食的日本人為什麼吃不胖，使用小餐盤盛裝食物也是原因之一！日本人講究精緻飲食，喜歡用小碗、小碟子盛裝多樣化的菜餚，也很重視擺盤美學，從滿足視覺、享受食物從而減少狼吞虎嚥，每道菜份量很少、花樣卻很多，放慢步調進食，不僅減少了食量，也能得到視覺上和味覺上的滿足感。

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餐盤顏色影響食慾

想要控制食量，除了挑選小尺寸餐具，餐具、餐盤的顏色也會影響食慾，想減重推薦「藍色餐盤」，藍色餐盤有助減少食慾，藍色在自然界中很少出現在食物中，因此它被認為是一種不常見的食物顏色，藍色餐盤會讓食物看起來不太有吸引力，從而減少食慾；想吃得更健康，推薦「綠色餐盤」，綠色通常與新鮮、健康和天然的食物相關聯，使用綠色餐盤能幫助使人更傾向於選擇健康的食物，從而促進健康飲食習慣！

此外，如果餐盤的顏色與食物顏色形成強烈對比，食物的份量會顯得更多，這可能會讓人覺得吃得足夠了，從而減少進食量，若是餐盤和食物顏色相近，食物的份量可能會顯得較少，讓人感覺需要吃得更多。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】