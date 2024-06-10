鬆獅蜥行為密碼　點頭竟然是發情期行為？5種動作透露心理狀況

其實很多在我們看來非常奇怪的行為並不是毫無意義的，動物做出這樣的行為一般都有着某種目的，只是我們無法很好地去解讀牠而已。所以平時可以多觀察一下鬆獅蜥的行為動作，了解這些動作可能表達的含義。



有時候鬆獅蜥做出的行為可能相對怪異搞笑，但可能是另有深意的。比如常見的一些動作：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1、點頭

頭部上下晃動的行為,類似於我們點頭。一般最常發生在公蜥發情期，求偶時有些蜥蜴的下巴會轉變為黑色，並且開始頻繁地點頭。有時也會用來威嚇敵人，但不是隻有公蜥會有點頭的動作，母蜥和幼蜥也有可能出現點頭的行為。

2、揮手

有時蜥蜴會將一隻手伸向空中並作出揮舞的動作,就如同是在和誰打招呼一般。其實蜥蜴揮手多發生於母蜥回應公蜥的求愛時。而體型較小的公蜥或幼蜥揮手則是示意和平、求和的象徵。

鬆獅蜥行為解密（波奇網提供）

3、張口恐嚇狀

當蜥蜴受驚嚇或者情緒緊張時，會張開嘴巴並鼓起喉部同時鬍鬚轉黑來威嚇敵人。有些蜥蜴在一出生就會有這樣的行為，其他像是飼主把手伸進箱子裏，或是從牠們面前經過等等，都有可能會使的蜥蜴緊張並張口威嚇。一般來說,母蜥蜴出現這樣的情況比較少。

4、尾部捲起

當鬆獅蜥的尾巴彎彎向上捲起，就表示牠正處於警戒狀態中。常常在鬆獅蜥行走時看到這樣的行為。

5、眼睛突出

有時鬆獅蜥的眼珠會向外突起，雖然只有短短數秒。這個行為在很多蜥蜴身上都不難看到。有說法是說這是鬆獅蜥調節體溫的一種行為，通常會發生在脫皮時期。

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