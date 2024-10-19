人氣冰室炒蛋「炒到水汪汪」　食客反映店長咁回覆　網民：水蛋？

炒蛋變水蛋？有食客日前到大埔光顧某知名冰室吃早餐，不過對端上桌的炒蛋卻直呼「唔掂」，事關雞蛋未知因過生，還是其他原因，碟上除了有炒蛋，更有一攤如水般流動的蛋液，令他胃口盡失，即使及後向店長反映，只獲回覆「哦」，亦沒有為他更換另一份炒蛋，不滿下貼圖公審到網上。



許多網民對於炒蛋模樣表示震驚，「唔識炒都唔會炒到咁」、「炒蛋呢家嘢過火就好易，炒過生我就真係唔太理解」，亦有人猜測各種原因，先估計餐廳為節省成本，將蛋液混合水一起炒，甚至「部份餐廳想加強滑蛋效果，炒好後淋蛋液上去」，繼而出現上述情況。



有食客光顧冰室叫炒蛋，碟上卻出現貌似水般流動的蛋液，不滿下公審斥「唔掂」。（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

人氣冰室炒蛋「炒到水汪汪」

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指他於大埔某知名冰室享用早餐，但就直斥上桌的炒蛋賣相「唔掂」，更形容炒蛋「炒到水汪汪」。他之後向店長反映，本以為對方會為他更換另一碟炒蛋，詎料只獲回覆1個字「哦」，不滿下故貼圖公審，盼由網民為其評理。

從樓主上傳的照片所示，他叫的早餐有一份炒蛋，但未知是雞蛋過生，還是另有原因，碟上除了有炒蛋之外，亦有一攤貌似水般流動的蛋液，此等賣相令人胃口頓失，亦掀起網民熱議。

網民直斥賣相肉酸

不少人對炒蛋賣相表示震驚，「賣相好肉酸」、「見到想嘔，無胃口.」、「咁都可以畀客食」、「呢碟叫事X蛋蛋」、「垃圾級別嘅唔係碟蛋，係『哦』一聲嗰個店長」、「炒蛋呢家嘢過火就好易，炒過生我就真係唔太理解」、「唔識炒都唔會炒到咁」、「簡直粗製濫造，叫客人怎麼會回頭幫襯」、「唔講以為你唔小心倒咗啲水落去」，有人就不禁調侃，「另類流心蛋」、「水蛋？」、「蛋汁豐富，好難做到呢個效果」。

有留言估計導致炒蛋出現上述情況各種原因，「唔係人工蛋漿，唔係出水，部份餐廳想加強滑蛋效果，炒好後淋蛋液上去！其實好易有細菌的！」、「有啲茶記炒完蛋，會再淋少少蛋液上去扮滑蛋」，故奉勸他人「呢啲情況千祈唔好叫佢炒過碟」、「就算佢肯換畀你，當佢唔加料，佢倒咗啲蛋汁換過隻碟，再出咪一樣」。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）