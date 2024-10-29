激靚Coser扮魅魔喪吸1400萬人看　翌日崩潰喊：「淫紋」洗不掉！

萬聖節將至！香港不少人熱愛cosplay喬裝打扮慶祝。



然而世界各地也傳出意外小插曲，日本有一位正妹直播主、Coser「Nekoteto」卻因無法去除紋身貼紙，笑翻網友，瞬間吸引千萬網友觀看。

日本Coser直播主Nekoteto憑高顏值吸引不少粉絲追蹤。（X@nekotetorm）

日本Coser直播主Nekoteto憑高顏值吸引不少粉絲追蹤。（X@nekotetorm）

「淫紋」洗不掉崩潰：難道要一生做魅魔？點圖放大看相關貼文及更多Nekoteto的照片：

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日本正妹直播主「Nekoteto」於25日發文並上傳萬聖節魅魔的Cosplay照，內文中提及：

不給糖就搗蛋，今年是魅魔，不給糖果的話會惡作劇的哦！

沒想到，隔天她Cosplay時使用的淫紋貼紙竟不會消失，最後只好認了：

完全弄不下來……當我穿上睡衣的時候，我已經是一個隱藏在人間，過著秘密生活的魅魔了。我應該像魅魔一樣生活嗎？

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貼文曝光後，瞬間吸引13萬人按讚、觀看次數更是突破1420萬，並紛紛留言表示：

「太色了吧」

「有一段時間不能去泡溫泉囉」

「妳以為是貼紙，其實是契約」

「肚臍很漂亮耶」

「流量小天才」



不過也有許多人推薦她去除紋身貼紙的藥劑。

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ぐりこ是日本美女coser，以穿着緊身衣或橡膠裝為特色。（IG@glico_happy）

ぐりこ是日本美女coser，以穿着緊身衣或橡膠裝為特色。（IG@glico_happy）

點圖放大看看倒出的汗水量有多誇張及更多ぐりこ的照片：

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