開車門驚見「不明生物」倒掛軚盤 疑來自附近叢林 半夜偷偷上車
撰文：聯合新聞網
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根據《The Dodo》報道，巴西一名男子日前想開車去看醫生，卻意外發現有隻野生樹懶比他先闖進了駕駛座。
由於樹懶倒掛在方向盤上的畫面實在太過好笑，影片上傳後迅速累積超過百萬次觀看，吸引數千名網友留言朝聖。
「世上最慢動物」佔領駕駛座 點圖放大瀏覽：
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73歲的拉吉（Antônio Luiz Laghi）表示，當時他正準備前往城裡看醫生，要開車時卻看到駕駛座出現一隻不明生物，近看才驚覺竟然是一隻動作超慢的野生樹懶。
報道指出，這很可能是因為拉吉在晚上把車門打開降溫，沒預料到有隻樹懶就這樣跑進車裡休息。
所幸這隻樹懶的棲息地就在離車子不遠處的叢林，在大樓管理員的幫忙之下，最後樹懶被順利移回原本生活的地方。
儘管樹懶一生大部分時間都在樹上度過，但有時也會因為覓食、陪伴或是上廁所的需求而「降落」在地面上。
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