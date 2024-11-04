開車門驚見「不明生物」倒掛軚盤　疑來自附近叢林　半夜偷偷上車

根據《The Dodo》報道，巴西一名男子日前想開車去看醫生，卻意外發現有隻野生樹懶比他先闖進了駕駛座。



由於樹懶倒掛在方向盤上的畫面實在太過好笑，影片上傳後迅速累積超過百萬次觀看，吸引數千名網友留言朝聖。

拉吉晚上把車門打開降溫，沒料到會有樹懶跑進車裡休息。（TikTok@cantorbrunofarkas）

「世上最慢動物」佔領駕駛座 點圖放大瀏覽：

+ 9

73歲的拉吉（Antônio Luiz Laghi）表示，當時他正準備前往城裡看醫生，要開車時卻看到駕駛座出現一隻不明生物，近看才驚覺竟然是一隻動作超慢的野生樹懶。

報道指出，這很可能是因為拉吉在晚上把車門打開降溫，沒預料到有隻樹懶就這樣跑進車裡休息。

所幸這隻樹懶的棲息地就在離車子不遠處的叢林，在大樓管理員的幫忙之下，最後樹懶被順利移回原本生活的地方。

儘管樹懶一生大部分時間都在樹上度過，但有時也會因為覓食、陪伴或是上廁所的需求而「降落」在地面上。

【延伸閱讀】《黑神話悟空》白狐報恩是真的？男子10多年前救了牠 結局卻不同

【延伸閱讀】《黑神話悟空》白狐報恩是真的？男子10多年前救了牠 結局卻不同

國產遊戲《黑神話：悟空》有一段書生救了白狐後，狐狸化身成美女報恩的故事，卻迎來悲傷的結局。（《黑神話：悟空》遊戲截圖）

國產遊戲《黑神話：悟空》有一段書生救了白狐後，狐狸化身成美女報恩的故事，卻迎來悲傷的結局。（《黑神話：悟空》遊戲截圖）

國產遊戲《黑神話：悟空》有一段書生救了白狐後，狐狸化身成美女報恩的故事，卻迎來悲傷的結局。（《黑神話：悟空》遊戲截圖）

國產遊戲《黑神話：悟空》有一段書生救了白狐後，狐狸化身成美女報恩的故事，卻迎來悲傷的結局。（《黑神話：悟空》遊戲截圖）

國產遊戲《黑神話：悟空》有一段書生救了白狐後，狐狸化身成美女報恩的故事，卻迎來悲傷的結局。（《黑神話：悟空》遊戲截圖）

國產遊戲《黑神話：悟空》有一段書生救了白狐後，狐狸化身成美女報恩的故事，卻迎來悲傷的結局。（《黑神話：悟空》遊戲截圖）

哈爾濱男10多年前救了白狐後 牠4代孩子皆主動來替男子守護家園（點圖放大瀏覽）：

+ 26

【延伸閱讀】比特犬為救兒童掙脫繩索挺身力抗「劇毒眼鏡王蛇」 激戰畫面曝光

【延伸閱讀】比特犬為救兒童掙脫繩索挺身力抗「劇毒眼鏡王蛇」 激戰畫面曝光（YouTube@NDTV）

點圖放大瀏覽（含血腥畫面，慎入）：

+ 17

延伸閱讀：

影／男闖彰化四面佛寺祕境…攻擊數百隻蝙蝠 他痛心：根本是殺手

廣角鏡／宜蘭小燕鷗 孵化創新高

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】