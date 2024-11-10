樓價節節攀升，台灣政府透過新青安政策，幫助首購族更容易買樓，也藉由降低貸款成數來打擊多房族。



無論政策怎麼改，樓價和薪水還是非常不成比例，讓許多年輕人只得當無殼蝸牛。不過，除了樓價，當地民進黨前桃園市議員王浩宇還有其他見解。

買不起樓真是因為樓價高？他點名「上一代少有」的年輕人10大開銷（01製圖）

暗示年輕人買不起樓是因這10大開銷惹熱議 點圖放大看原文全文及網民意見：

+ 13

王浩宇在臉書上發文表示：

一堆人說羨慕房子以前便宜，那你爸爸媽媽當初怎麼沒有買10棟？那是因為以前雖然房子比較便宜，但以前平均薪資低很多、貸款利率很高。不管在什麼時代，買樓從來都不會是簡單的事情，都必須很努力才行。

年輕人10大開銷，老一輩不會浪費

他點名年輕人的10類消費，以前的時代鮮少有：

如果是每個月要花錢去健身房，Netflix、Disney＋、Spotify跟YouTube premium全都要訂購。早上一定要來杯咖啡，餐餐都要叫外送，下午還要來杯手搖，新的iPhone一定要換，每年都要外遊不只一次。放假還要中午吃大餐，下午逛街抽盲盒POP Mart，晚上還要去演唱會。那買樓確實很難。

【延伸閱讀】女友短訊狂send心儀樓盤相 日日催買樓 一句辣㷫男友：立即分手

【延伸閱讀】女友短訊狂send心儀樓盤相 日日催買樓 一句辣㷫男友：立即分手

點圖放大閱讀：

+ 26

貼文一出後吸引眾多網友回應：

「不知道節省支出！當然買樓難！但是小小的公寓至少要1000多萬台幣也真的很難追」

「不要羨慕富二代！因為人家父母在買樓的時候，你父母得覺有風險，在觀望。就跟現在的你一樣」

「分析的很正確」

「中肯」

「還有扭蛋跟夾公仔」

「難怪被罷免」

「10年前咬牙全額貸款的路過，當初可是看著身邊的人每年每年的外遊」



延伸閱讀：買樓須知｜上車兩大隱藏支出差餉＋地租完整解說 每年要畀幾多？

延伸閱讀：買樓須知｜上車兩大隱藏支出差餉＋地租完整解說 每年要畀幾多？

點圖放大閱讀：

+ 9

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：房子太貴買不起，真的是因為房價太高？他點名年輕人10大開銷「長輩都沒有」】