筲箕灣酒樓飲茶驚見「茶水全是蟻」　向店員投訴只換茶　最終咁做

不少港人都喜歡到酒樓歎茶，但近日有網民在社交平台發帖抱怨，稱於筲箕灣某酒樓飲茶時，發現熱水壺及茶壺中有大量死螞蟻。而她一開始以為是茶葉碎，已喝了好幾杯茶，「諗起我哋可能每人食咗幾十隻蟻落肚就勁惡心」。她向酒樓反映，但酒樓職員沒有道歉，只是換了壺新茶，惟樓主覺得惡心，不敢再喝。事後她向食環署投訴，獲告知已派員檢查酒樓所有不鏽鋼水壺及茶壺，但無發現有蟲，不過就已口頭警告酒樓男經理要注意衛生。



有網民抱怨稱於筲箕灣某酒樓飲茶時，發現熱水壺及茶壺中有大量死螞蟻。（示意圖／GettyImages）

該名網民在社交平台Threads發帖抱怨，稱日前於筲箕灣某酒樓飲茶，吃完點心、喝了幾杯茶後，竟發現茶水表面有很多螞蟻。樓主指他們原本並未為意，只以為上面漂浮的是茶葉碎，「之後打開個茶壺密密麻麻全部都係死蟻」。

茶杯所盛載的小半杯清水中有逾40隻死蟻，還有大量黑點。（Threads）

樓主指之後打開2個茶壺，發現裏面均有死蟻，最後才意識到原來是熱水壺有蟻，「諗起我哋可能每人食咗幾十隻蟻落肚就勁噁心」。從她上傳的照片可見，茶杯所盛載的小半杯清水中有逾40隻死蟻，還有大量黑點；而另1張照片中，茶壺內有大量「白點」漂浮，疑是螞蟻。

樓主發現後即時向酒樓職員反映情況，她透露職員只收走了水壺及幫忙換過壺茶，但酒樓方面並沒有道歉，「一句唔好意思道歉都冇，講真我仲敢飲咩」。

樓主打開茶壺後，發現水面上密密麻麻全是死蟻。（Threads）

樓主最終向食環署舉報

事後樓主向食環署舉報，並表示已收到食環致電回應，指已派員到茶樓巡查，並打開所有不鏽鋼水壺及茶壺檢查，但無發現有蟲，不過就已口頭警告酒樓男經理要注意衛生。她又指食環署表示日後會多加巡查，如有發現違規就會檢控。

她稱要讚揚食環署處理迅速，「讚下食環署今次做到嘢，希望起碼可以令到酒樓多啲注意清潔，唔好食壞人哋個肚」。

帖文引起網民熱議，不少網民都表示惡心，「嘩！睇到都好唔舒服好想嘔」、「好恐怖！以後飲茶有陰影」，亦有人支持樓主向食環署舉報，「求下你報食環，唔想其他人食到肚屙／腸胃炎」、「報食環係必須」。

（Threads）