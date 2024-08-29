廣東偶像女團GNZ48驚爆「隊內三角戀」 疑出軌成員稱被長期虐打
撰文：聯合新聞網
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日前，中國大陸女團「GNZ48」爆出隊內戀愛衝突事件。
成員林芝突然自爆，自己和同團成員石竹君交往三年，其間兩人分分合合、爭執不斷，甚至會互相毆打致瘀青，而最近石竹君疑似劈腿另一同團成員王語晨，自己一氣之下才決定將所有事情公布出來。
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林芝透露，她發現石竹君和同團成員王語晨互動親密，在自己強調會介意此事後，對方便承諾不再與王語晨聯絡。
不料，林芝最近卻在石竹君的房間門口發現吃剩的薄餅垃圾，而一旁收據上標示的手機尾號和王語晨手機號碼一致，讓她再次感到被背叛。
林芝接著加碼爆料，她和石竹君爭吵時，兩人都會互相毆打，甚至拉扯彼此的頭髮，並附上自己瘀青的圖片。
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對此，石竹君回擊稱，對方控制慾極強且情緒不穩定，只要一不開心就會隨意發洩，自己長期被打、被威脅，最近一次更差點不小心傷到眼睛，委屈控訴：
沒有人可以在妳（林芝）的控制慾下變得正常。
並強調自己和王語晨是一般朋友關係。
另一當事人王語晨則表示，林芝不只會偷偷監視她，還會事先打聽休息室的位置，怒嗆「張嘴就來一堆子虛烏有的話」。
目前，石竹君決定退團，林芝將暫停公演，王語晨則是暫休（即停止所有活動）。
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據了解，石竹君入團前已有一位素人女友，而林芝也曾插足兩人感情。
另外王語晨在今年（2024）5月，疑似介入姐妹團SNH48成員沈小愛與蘆馨怡戀情，因此該事件一爆發。
不少粉絲紛紛表示：
「王語晨MVP，頒發最強小三獎誰敢反對」
「都不是什麽好東西」
「有時候覺得追她們，是一件小眾又丟人的事」
「徹底瘋狂」
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