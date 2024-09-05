全球「最多老公出軌國家」排名曝光　亞洲這國稱霸與文化有關？

知名保險套品牌杜蕾斯（Durex）過去針對全球進行「出軌率調查」，結果顯示泰國是全球最愛出軌的國家，背後原因包括泰國性產業盛行、「小老婆文化」等。



World of Statistics的最新調查也顯示，泰國男性出軌比例高達56%，在全球排名第一。

全球「最多老公出軌國家」排名曝光 Top10只有一亞洲國卻是榜首（01製圖）

World of Statistics的最新調查顯示，泰國男性出軌比例高達56%，在全球排名第一。（X截圖）

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綜合《The Nation》等外媒報道，根據杜蕾斯（Durex）過去進行的出軌率調查，泰國以51%居冠，再來是丹麥、德國、意大利與法國。

泰國不僅是全球第一，還是前10名中唯一的亞洲國家。

至於泰國出軌率會居高不下，主要原因是文化習俗，例如「mia noi」（เมียน้อย）文化和蓬勃發展的性產業。

「mia noi」（เมียน้อย）指的是小老婆或第二任妻子，許多泰國富豪現在仍擁有複數伴侶。現在的「mia noi」不只稱呼小老婆，也用來稱呼偷偷交往的外遇對象。

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「World of Statistics」的最新調查則顯示，泰國男性出軌比例高達56%，在全球排名第一，再來依序是丹麥（46%）和意大利（45%）。

這項調查綜合各種學術期刊、知名調查機構如Durex的全球性行為研究，以及新聞媒體對社會行為和趨勢的報道。

但World of Statistics也提醒，由於資料來源和方法的差異，這項排名應被視為一個總體概況，而非精確的測量結果。

過去有研究指出，經濟困難是會導致出軌的原因之一。此外，憤怒、自尊心低落、缺乏愛和渴望變化，通常也會驅使人們對婚姻不忠。

出軌動機會因性別而異，男性在感到不被愛時經常會出軌，而女性在感到沒有吸引力時會出軌。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】