Ryu小三真面目曝光　氣質似Yuma又撞樣有村架純　顏值碾壓正宮

YouTuber夫妻檔「Ryuuu TV」的Ryu與Yuma婚變並雙重出軌，引發外界極大關注，而和Ryu發生婚外情的大陸女畫家多次對外發聲，心疼Ryu才是先被背叛的人，自己也不是小三，有網友找出女畫家的正臉照，有些神似年輕版的有村架純，也有人認為撞臉Yuma。



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有網友在Dcard上曝光女畫家的正面照片，透露女畫家僅26歲：「畫家比Yuma美吧？」只見女畫家面容清秀，還有著無辜大眼，笑起來眼睛變成彎月形，散發鄰家女孩氣息，引來部分網友大讚，認為有些神似日本女星有村架純：

「畫家顏值碾壓，根本不用比」

「畫家跟ryu有夫妻臉」

「挺像yuma的，年輕膠原蛋白滿滿」。



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女畫家在被指當小三後，曾出面爆出是Yuma先劈腿Tommy，讓整件事風向大變，Ryu也才出面坦承，是在得知Yuma有外遇後，才開始頻繁到東京與朋友聚會，因而認識了女畫家，雖然最初約定不越界，但最終還是未能抗拒情感的發展，並稱讚女畫家幫他找回了自信與尊嚴，希望外界不要過度指責，強調一切錯誤的源頭是自己。

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