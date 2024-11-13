魷魚遊戲2｜邀大麻歌手參演惹爭議　導演黃東赫回應　揭選角原因

【魷魚遊戲2／Netflix】崔勝鉉（T.O.P）曾因吸食大麻而有前科，這次出演Netflix韓劇《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第二季）消息一出，引起外界諸多質疑。對此，導演黃東赫在記者會上坦承，沒預料到會引起這麼大的反彈，自己在選擇期間也曾猶豫過。



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黃東赫針對崔勝鉉參與第二季所引發的爭議發表看法：「坦白說，沒預料到會引起這麼大的風波。」他透露，自己在考慮崔勝鉉的選角時，曾因為這位藝人的過去行為和背景猶豫不決。

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黃東赫表示：

「儘管我個人無法確定此決定是否正確，但這件事已經是很久前的過去，並且經過了法律制裁和懲罰，對於大麻事件復出的藝人並不罕見，過去也有許多類似案例。經過深思熟慮，我認為崔勝鉉已經準備好重新回到工作崗位，這是基於我的個人判斷。」



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而在選角過程中，黃東赫的標準十分嚴格，包括試鏡和表演檢查：「他的意志和努力讓我印象深刻，展示了真誠的態度，也展現了他的潛力，這使我更加相信他適合這個角色。」黃東赫還補充：

「我明白外界的疑慮，但這是我和他多次交流後所建立的信任。希望大家在作品出來後再作評價，作品最終會證明選擇的價值。」



崔勝鉉（T.O.P）曾因吸食大麻而有前科，這次出演Netflix韓劇《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第二季）消息一出，引起外界諸多質疑。（《魷魚遊戲2》劇照）

《魷魚遊戲》第二季將於12月26日全球上架，講述主角基勳復仇歸來，與前台展開激烈對決的故事。

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