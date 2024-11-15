魷魚遊戲2專訪｜李政宰紅髮藏隱喻　提第3季結局　故事似乎仍未完

韓劇《魷魚遊戲第二季》（魷魚遊戲2）即將在12月26日上架，日前預告也已經釋出，引爆全球劇迷期待。主演的李政宰、魏嘏雋日前接受台灣媒體訪問。本作第一季在全球斬獲人氣，還將李政宰推上艾美獎影帝寶座，他也坦言第二季對他而言「壓力當然很大」；但被問到第三季結束後的計畫，他則露出神祕笑容，似乎埋有伏筆。



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《魷魚遊戲2》預告中能看到李政宰開場以紅髮現身，但到底為什麼染成紅色，李政宰笑說：

「這其實是第一季的時候，最多人問我的問題之一。」



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他也特別解釋這個髮色是想表現成奇勳「活出新人生的勇氣」。準備拍第二季時，他也好奇故事開從何開始，導演黃東赫認為讓奇勳從機場開始出現，只是紅色髮色到第二季的作用不多：

「在第二季中，紅頭髮算是從第一季過渡到第二季的場面，所以我覺得在第二季中其實沒有太特別的意義。」



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第二季中李政宰的身形消瘦不少，他也解釋是配合角色的心境而有所調整：

「奇勳在這三年之間，心情上並沒有過得很舒適，他沒有因為坐擁456億元的獎金，就吃很多好料、睡得很爽，並不是這樣生活。這個獎金是在456人中，犧牲了奇勳以外455人的性命才有的，他懷著不能亂用的心情，也為了表現出他有多想阻止這個遊戲的心才節食。」



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魏嘏雋在第一季中出現劇情大逆轉，也讓人好奇第二季他的角色會有何轉變，對此他分享：

「俊昊目擊到哥哥是殺人遊戲的領導的場面時，我想他不論是作為兄弟、作為家人，還是做為韓國的警察，應該都在第一季結尾受到很大的衝擊。得知了這個事實還要揭發相關的一切真相，俊昊嚴重地陷入兩難。對俊昊來說最為急迫跟痛切的，我想就是不論是作為弟弟還是警察，都要再度找到哥哥並阻止這場遊戲。」



魏嘏雋最開始以交通警察身分現身，也向不少交警諮詢該如何演好。（《魷魚遊戲》劇照）

李政宰靠《魷魚遊戲》斬獲艾美獎影帝，還是靠非英語的戲劇作品，可說是創下亞洲紀錄。被問到是否會因此在拍第二季時會因此更有負擔，李政宰坦言：

「我當然感受到很大的壓力！」



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但他強調不是因為拿了影帝而覺得有壓力，是因為要讓第一季的劇迷更感受到奇勳的不同面貌跟哀痛之心，尤其遊戲場上的參賽者都身負不同的人生故事，該如何表現出奇勳跟他們之間的化學反應，這讓李政宰相當緊張、煩惱。

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不過李政宰也說：

「我跟同台演出的演員、導演一起討論了許多，做出最棒的選擇，所以這些負擔好像一一平息下來了。我們能盡到一切的努力跟能力，所以也很期待觀眾們能看得多開心。」



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被問到演出第二季的心情時，李政宰則調皮地回答：「其實我覺得第二季不找奇勳然後就玩遊戲也沒差啦！畢竟第二季也可以在完全不同場所、不同國家發生嘛！」但李政宰也說明想要希望能帶來抑惡揚善的故事：

「導演對於一定要阻止幹了骯髒勾當的人、一定要懲罰他們的想法很強烈，所以透過奇勳跟想要阻止遊戲的俊昊展開故事。雖然第一季也有一定要阻止惡行的內容，但第二季這種主旨是更強烈的。」



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《魷魚遊戲》除了12月26日上架的第二季以為，之前確定將會拍到第三季、也是最後一季，不過連拍兩季對演員來說實屬不易，也讓人好奇殺青當天的心情到底是依依不捨、還是終於解脫？對於這個問題，李政宰則露出意味深長的笑容：

「拍第一季的時候導演也說沒有第二季啊，所以第三季結束之後，也不會有（續集）嗎？」



這番回答讓人期待這系列是否還能發展更豐富的世界觀。

被問到有沒有續篇時，李政宰（左）沒把話說死。（Netflix提供）

兩人被問到拍完第三季後煞科的心情，李政宰反而為之後是否有續篇留下伏筆。（Netflix提供）

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