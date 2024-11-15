魷魚遊戲2｜Netflix公開大量全新劇照及海報　曹柔理姜河那齊現身

昨（14）日Netflix韓國現象級劇集《魷魚遊戲第2季》（魷魚遊戲2）釋出海報，主題為「樓梯迷宮」，以及12張劇照。第2季的故事將深入展開「成奇勳」（李政宰飾）與「代表人物」（李炳憲飾）之間的激烈對決。成奇勳將重返遊戲，決心阻止這個遊戲，而代表人物則是一直等待著他再度回歸。隨著真正的遊戲再次展開，新故事即將揭曉。



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全新劇照大量公開！

畫面左半邊是分成「O」、「X」兩派的參賽玩家，由上至下分別為曹柔理、姜河那、李政宰、任時完以及朴成焄，李政宰所飾演的成奇勳為了揪出殘酷遊戲的幕後黑手而重返遊戲，且總是保持著堅定憤怒的神情！而畫面的右半邊則是整裝出動的粉紅衛兵，引人注目的是由李炳憲所飾演的代表人物（Front Man）也在隊伍當中，若有所思地望著456號，彷彿在預告著第2季中兩人將有更多的火花。

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除了「樓梯迷宮」海報以外，Netflix也釋出一系列12張劇照，除了出現在海報中的6位之外，包括魏嘏雋、朴珪瑛、李陣郁、梁東根、康愛心和李書煥等人皆在其中，除了揭開了全新一季的面貌，也呈現出新舊玩家在參與遊戲時的緊張狀態。本季將充滿新遊戲、更高的賭注以及扣人心弦的懸疑感，預計將讓全球觀眾不寒而慄。

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「新遊戲、新玩家、新賽季」——準備好再次參加這場致命競賽了嗎？《魷魚遊戲》第2季將於12月26日於Netflix全球獨家首播。

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