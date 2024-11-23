女子遇上絕世好男友「只有一缺點」上床由頭演到尾：應該結婚嗎？

如果和另一半性事不合，你會想要結婚嗎？一名台灣女網友分享，男友的工作、薪水、家庭背景都很完美，唯一的缺點是尺寸不大，每次愛愛都要從頭演到尾，讓她相當崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



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這名女網友在Dcard以「和性事不合的對象結婚？」為題，指出男友是很適合走入婚姻的對象，因為工作、薪資、家庭背景和未來發展都非常完美，平常相處也覺得對方脾氣很好，是一名好好先生。

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這名女網友進一步說明，唯一不滿的卻是性生活的部分，因為男友尺寸不大，每次愛愛都無法感受到高潮，甚至沒什麼感覺，只能從頭演到尾，讓她好奇發問：

「有人遇過這樣的情況後來還是有結婚的嗎？該怎麼克服？」



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貼文一出後，多數網友都給出實用建議，紛紛表示：

「可能的解決方式：1. 玩具、2. 嘗試其他的親密行為（用手或嘴，或一邊刺激陰蒂）。如果妳很需要以性器官結合的方式來滿足性慾，但你們身體不合，那這件事就無解」

「我跟老公幾乎零性行為（兩個人都很懶），所以不影響，要看妳對性生活的需求怎麼樣，如果有需求但不能被滿足，會很寂寞喔」

「能接受外食嗎？不然很容易外遇，最後還是要離婚的，別賭」

「我個人是喜歡愛撫+前戲這些情慾流動的感受，這些是玩具沒辦法滿足的」

「用玩具代替呢？」。



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此外，也有過來人分享自身經驗，指出：

「我...結婚7年今年離婚，供參」

「結婚不到半年...想離婚了」

「如果妳很在意+不能接受，勸妳不要勉強！身邊有朋友有類似經驗，最後結婚一年離婚」。



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