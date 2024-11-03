男人必看！醫生列「10大行為」易令攝護腺肥大　忍住不射精也上榜

根據統計，男性達50歲時即有半數會有攝護腺肥大症狀，到了70歲時比例則提升至70～80%。台灣腎臟科醫生警告，日常「10大行為」千萬別做，恐已在不知不覺中影響攝護腺健康。



台灣腎臟科醫生洪永祥在臉書專頁中發文指出，近年來，攝護腺肥大甚至有逐漸年輕化的趨勢，哈佛健檢中心曾抽樣分析，30～40歲男性攝護腺超聲波異常的比例，在短短5年間自8%攀升至24%，等於每4位男性就有1人有攝護腺鈣化、肥大等異常問題。

洪永祥點名「10大行為」正逐漸啃蝕掉攝護腺健康：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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第10名：常騎不好坐墊的腳踏車

洪永祥表示，騎車時身體重量集中於臀部、會陰部，而對男性而言，腳踏車坐墊的設計會持續壓迫會陰部、刺激攝護腺，雖研究認為腳踏車運動對攝護腺肥大無太直接影響，但若原本已有攝護腺發炎症狀，少騎腳踏車是明智作法，避免壓迫神經則要選擇好的坐墊。



此外，攝護腺特異抗原（PSA）是檢測攝護腺癌的重要指標，騎腳踏車可能會造成指數上升，因此建議最好在檢查PSA之前的24～48小時停止騎車。

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第9名：高風險性行為

研究顯示，曾感染淋病或菜花，都與罹患慢性攝護腺炎或攝護腺癌有顯著相關。感染性病若未經正確治療，可能會擴散至前列腺，引發長期的慢性前列腺問題。一般認為有性病史或攝護腺發炎的男性，較可能得到攝護腺癌。



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第8名：忍住不射精

洪永祥說，偶爾1、2次忍住不射精危害並不大，但若長時間養成這習慣，會有攝護腺腫脹的現象。忍住不射，除了導致精液回流到攝護腺外，也會發生射不乾淨的窘境，屆時恐引起充血性攝護腺炎。



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第7名：常吃紅肉、高脂肪食物

美國研究發現，常吃油煎紅肉，會增加侵犯性攝護腺癌風險。研究數據顯示，男性一週吃1.5份以上油煎紅肉，罹患攝護腺癌機率會增加30%；若一週吃超過2.5份經高溫烹煮的紅肉，罹癌機率將上升約40%。紅肉中的飽和脂肪和加工肉中的化學添加劑被認為是誘發細胞異常增殖的因素。



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第6名：射精次數太少

哈佛大學自1986年蒐集29342名46～81歲受測者，每月射精頻率等相關數據，結果發現，射精頻率較高的男性，攝護腺癌的風險呈現降低趨勢，與每個月射精4～7次的男性相比，每月射精21次的男性，罹患攝護腺癌的機率少了31%。另有研究發現，每週平均射精4.6～7次的男性，比每週射精少於2.3次的男性，降低了36%罹患攝護腺癌的風險。



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第5名：熬夜失眠

美國最新研究發現，睡眠不足或熬夜，許多人會選擇攝取熱量以保持清醒，與其他時間相比，在半夜會吃下更多高脂肪食物、因而發胖，而且男性一旦睡不飽，體重上升的幅度會超過女性。此外，冰島大學也特別針對60歲男性的睡眠做研究，發現有睡眠障礙的男性，會比一般男性罹患攝護腺癌機率多出2倍，情況非常嚴重者，風險則會暴增到3倍。



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第4名：久坐、久站、久蹲

長時間同一動作可能引發攝護腺充血膨脹與壓迫尿道造成縮小，進而引發排尿困難的症狀。洪永祥建議，應避免維持同一姿勢超過30分鐘。另有一項研究發現，久坐的生活方式與良性攝護腺增生的發病率具有顯著相關。



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第3名：不當忍尿憋尿

洪永祥分析，憋尿可能成為一個促發或加重攝護腺炎症狀的因素，長時間憋尿可能致使尿液滯留，尿液中的細菌得以繁殖、增加感染風險，進而加劇或誘發細菌性攝護腺炎。另外，一直憋尿會引起膀胱壁增厚、阻塞尿道，且更易導致尿道感染。



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第2名：愛喝含糖飲料

洪永祥警告，含有高濃度精緻糖的含糖飲料，經常飲用可能會增加肥胖、胰島素阻抗、第二型糖尿病和代謝症候群的風險，且這些因素與攝護腺肥大有一定關聯性。代謝症候群發炎和激素變化可能促進攝護腺的增生，從而加重攝護腺肥大症狀。



2013年發表在《Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention》上的一項研究指出，頻繁飲用含糖飲料的男性罹患侵襲性前列腺癌的風險較高。

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第1名：抽煙喝酒

抽煙與多種癌症、慢性病的風險增高密切相關，其中包括攝護腺癌。一項發表於《Journal of the American Medical Association》的研究指出，吸煙與前列腺癌復發及病情惡化風險增加有關。吸煙者在確診為前列腺癌後的存活率也相對較低，因為吸煙可能導致癌細胞增殖並降低治療效果。



一項發表於《Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention》期刊的研究顯示，長期大量飲酒者，特別是每週飲用超過14份酒精飲料的人，得到侵襲性前列腺癌的風險明顯增加。酒精還可能影響體內的荷爾蒙水平，特別是睪固酮的代謝，進而潛在地影響前列腺細胞的增生。

洪永祥提醒，當出現排尿細小無力；必須等一陣子才能解出小便；老是覺得膀胱裡的尿液無法完全排空；剛解完小便後，2小時內又需要再次小便；要用力才能解得出來，解完後還會滴滴答答；有時一尿急，會有來不及上廁所的情況；晚上睡到天亮過程中，需要起身小便數次等7大症狀，就要小心攝護腺健康已拉警報。

在晚上睡到天亮過程中，需要起身小便數次等7大症狀，就要小心攝護腺健康已拉警報。（示意圖／Getty Images）

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