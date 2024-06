美術館設女性專區掛畢卡索名畫　男子控歧視勝訴　女館長這招絕了

位於澳洲塔斯曼尼亞州(Tasmania)的「新舊藝術博物館」(Museum of Old and New Art)是知名的旅遊景點,不過裏頭有個知名的女性專區,牆上還掛着著名畫家畢卡索(Picasso)的作品。



沒想到有男性對此感到不滿並提起告訴,在法院裁定館方必須允許男性進到女性專區參觀後,女館長竟直接將2幅畢卡索畫作移到女廁裏,引起熱議。

億萬富翁David Walsh妻子 支持「女性大解放」IG常貼露點裸照

《衛報》報導,女藝術家凱切勒(Kirsha Kaechele)除了是「新舊藝術博物館」的管理者,更是博物館所有者、億萬富翁沃爾什(David Walsh)的妻子。

她24日在社群媒體上發布1段影片,只見她將至少2幅出自繪畫大師畢卡索的畫作掛進女性廁所。

據悉,這2幅畢卡索畫作先前掛在「新舊藝術博物館」內的女性休息室,這是個由卡切勒創建、女性專用的區域,而發想源自她過去曾遭男性排斥的經驗。

沒想到今年初,有名在2023年被拒絕進入該區域的男子憤而向塔斯曼尼亞民事和行政法庭提出投訴後、指控上述女性專區存有歧視行為。

最終法院勒令「新舊藝術博物館」在28天內停止以性別為由拒絕男性進入女性休息室,沒想到卡切勒竟出此奇招、直接將畢卡索名畫掛進女廁。

【延伸閱讀】山東姑娘用大量女性下體雕塑做展覽 男人扮看不見 女人全被觸動

點圖放大瀏覽▼▼▼

以大量女性下體雕塑做展覽 男女反應大不同

在卡切勒發布的影片中,她還寫道「歡迎來到『新舊藝術博物館』的全新、僅供女性參觀的展覽」,並補充說:

在法庭裁決之前,「新舊藝術博物館」的所有廁所都是性別友善的,但由於1名男子提起的訴訟,女性休息室不得不關閉,我不知道如何處理這些畢卡索作品,只好這麼做。

據悉,「新舊藝術博物館」的女性休息室是在2020年推出,進入該空間的女性會受到服務人員的貼心服務,並在最精美的藝術品的包圍下享用香檳。

此外,卡切勒今年3月知悉遭提告後,曾自信地表示「男性體驗到女士休息室設立的意義:他們被拒絕的感受就是藝術本身想傳達的意思」。

她還宣布「新舊藝術博物館」將繼續向最高法院上訴、不會善罷甘休。

【延伸閱讀】重慶女孩去馬來西亞「五花大綁半裸打桌球」 驚人行為背後藏詩意

點圖放大閱讀▼▼▼

去馬來西亞綁自己在桌上「半裸打桌球」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】